Gilles Moëc (AXA): ‘Kans op recessie toegenomen’

Terwijl de kans op een Amerikaanse recessie aanzienlijk is toegenomen sinds de bankencrisis, lijkt de aandelenmarkt nog steeds opmerkelijk veerkrachtig. Maar schijn bedriegt, zegt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA IM.

Hij wijst op een sterk ‘compositie-effect’. Moëc: “In de VS wordt de aandelenmarkt ondersteund door de sterke prestaties van de grootste namen, met een bijzondere concentratie in de technologiesector. Meer in de ‘buik’ van de aandelenindex zijn de waarderingen echter aanzienlijk verslechterd.”

Dit size-effect is volgens de econoom ook zichtbaar in de economische vertrouwensindicatoren. De NFIB-enquête onder kleine bedrijven dook eerder en dieper onder de langetermijntrend dan de bekendere, ‘generalistische’ ISM-enquête. “Dit is niet gebruikelijk tijdens cyclische neergangen in de VS. Wij zijn geneigd het huidige size-effect toe te schrijven aan het feit dat grote bedrijven beter in staat zijn de inflatieschok op te vangen. Kleine bedrijven zullen ook bijzonder gevoelig zijn voor de aanscherping van de kredietvoorwaarden, die volgens ons een blijvend gevolg zal zijn van de onrust in de banksector.”

Pijn

‘Small America’ voelt dus nu al de pijn. Toch is de veerkracht van de banengroei ook zichtbaar bij kleine bedrijven, met het onderdeel ‘hiring plans’ van de NFIB-enquête nog steeds boven de trend. Moëc: “Dit versterkt het gevoel dat de arbeidsmarkt als laatste zal buigen, met een nog grotere vertraging dan gewoonlijk, waardoor het intomen van de inflatie wordt uitgesteld en de Fed langer in een “restrictieve stemming” zal blijven dan de markt momenteel verwacht, ook al is het eindtarief nu in zicht.”

