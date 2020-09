Gilles Moëc (AXA): ‘Nieuw hoofdpijndossier ECB’

De Federal Reserve heeft met de aanpassing van de beleidsdoelstelling naar ‘gemiddelde inflatie’ een nieuw hoofdpijndossier gecreëerd voor de Europese Centrale Bank, omdat het de dollar drukt ten opzichte van de euro.

Met de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week in Jackson Hole, toonde de Amerikaanse centrale bank zich de grootste ‘duif’ van de beide monetaire autoriteiten en de ECB kan daar weinig aan doen, stelt groep-hoofdeconoom Gilles Moëc in zijn Macrocast-commentaar voor AXA Investment Managers van deze week.

‘Hoewel dit niet het einde is van de dollar als de dominante reservevaluta ter wereld (een steeds populairder thema), komt de huidige golf van eurosterkte – al is die niet spectaculair in historisch perspectief – helemaal niet op het goede moment voor de exportafhankelijke eurozone’, aldus Moëc. In verhouding met de klap van de coronacrisis is het effect op de groei en inflatie gering, maar het is wederom een tegenwind.

De AXA-econoom verwacht niet dat ECB-president Christine Lagarde op de beleidsvergadering van volgende week donderdag met ‘een politiek realistische snelle oplossing’ komt. Ze zou de woorden van haar voorganger Mario Draghi nog eens kunnen herhalen, dat inflatie voldoende verankert moet zijn voordat het beleid verkrapt wordt. ‘Maar een even duidelijke verandering in aanpak als wat Jerome Powell ons gaf zit er niet in.’

Stimulering van de economie van de eurozone zal volgens Moëc moeten komen van overheidswege. Hij voegt eraan toe: ‘Aangezien regeringen de versoepeling van de resterende beperkende maatregelen uitstellen, en in enkele gevallen sommige opnieuw opleggen, zal de aanbodzijde van de economie langer aangetast blijven dan verwacht, waarbij de productiviteit waarschijnlijk zal afnemen. Dit vraagt om ervoor te zorgen dat de ondersteuning van de vraag niet de enige leidraad is voor het fiscale beleid.’

