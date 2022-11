Gilles Moëc (AXA): ‘VS enorm potentieel hernieuwbare energie’

Het potentieel voor hernieuwbare energie is in de VS enorm door de hoge olie- en gastinkomsten van het land. Dat zegt Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA Group. Waar Europa tijdens de transitie kampt met een verslechterende economie als gevolg van de stijgende energiekosten, kunnen Amerikanen de grote inkomstenstroom uit de olie- en gaswinning aanwenden om te investeren in hernieuwbare energie.

De heropleving van een binnenlandse olie- en gasindustrie heeft de VS op het gebied van energie onafhankelijk gemaakt. “Dit levert aanzienlijke economische voordelen op en speelt degenen die zich in de VS tegen de overgang verzetten in de kaart. Toch bevinden de VS zich in een comfortabele positie om de decarbonisatie voort te zetten”, aldus Moëc.

Middelen om de klimaatverandering aan te pakken zijn overal schaars. Dat geldt in mindere mate voor de VS. “De politiek kan in de weg staan, maar misschien is het paradoxaal dat we de energieonafhankelijkheid van de VS zien als een potentiële troef voor decarbonisatie”, schrijft Moëc. “Over de ‘wil’ kan worden gediscussieerd, maar de ‘weg’ is er zeker.”

COP27 was teleurstellend, oordeelt de Fransman. “Er is geen extra ambitie voor emissiereductie naar voren gekomen. Het akkoord over financiële hulp aan ontwikkelingslanden bij hun overgang is groots opgezet, maar weinig concreet en afhankelijk van nog een ander toekomstig akkoord.”

Deze gedeeltelijke mislukking in Sharm-el-Sheikh zou het gevolg kunnen zijn van een algemene ‘overgangsvermoeidheid’, nu regeringen zich bezighouden met de dringende problemen van de inflatieschok en de energiezekerheid.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17920 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht