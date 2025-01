Goede start voor crypto in 2025

2025 is sterk begonnen voor cryptocurrencies. XRP, ethereum, solana, dogecoin en de bitcoin gingen alle met koerswinsten van start, stelt zakensite Barron’s.

XRP is een token dat wordt gebruikt om transacties op het digitale betalingsplatform van Ripple Labs af te wikkelen en te faciliteren. Deze cryptomunt steeg donderdag met 3,6% naar $2,33. De koers steeg in 2024 al met bijna 300%, gedreven door de verwachting dat de nieuwe regering van president Donald Trump de regulering van digitale activa zal terugschroeven en de juridische druk op Ripple zal verlichten.

Andere tokens die het nieuwe jaar goed zijn begonnen, zijn ethereum (+3,5%) en solana (+8,8%).

Dogecoin is een zogenaamde meme coin die in het verleden werd gesteund door Elon Musk. De munt steeg met 5,3% tot 33 cent. Musk herinnerde de markt dinsdag aan zijn vermogen om een katalysator te zijn voor obscure cryptomunten. Hij veranderde zijn gebruikersnaam op X in Kekius Maximus – een duidelijke verwijzing naar de alt-right Pepe the Frog meme. Dit deed de prijs van een token met dezelfde naam stijgen met ongeveer 900%. Sindsdien heeft het al deze winst weer ingeleverd.

De bitcoin (+2.5%) leek donderdag andere digitale activa hoger te drijven. De cryptomunt dient als een leidende indicator voor de bredere markt. Als de prijs stijgt, kunnen cryptobeleggers wat winst kunnen vastzetten en diversifiëren naar andere, riskantere tokens.

