Goede toekomst voor Alfen

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is een tanker die langzaam keert. Gelukkig schieten er allerlei nieuwe bedrijven en waardeketens als paddenstoelen uit de grond die ons moeten helpen bij de transitie naar een CO2-vrije economie. Het verschil tussen de aandelenkoersen van deze bedrijven is echter groot, zo stelt Michael Rae, klimaatexpert bij M&G.

“Zo wist het best presterende bedrijf in zonnepanelen op onze watchlist een koerswinst te behalen van 85% terwijl andere bedrijven een koersverlies van 45% moesten incasseren. Alleen het hebben van een goede afzetmarkt is dus niet voldoende, het bedrijfsmodel is even belangrijk”, stelt Rae.

Alfen

M&G ziet veel toekomst in het Nederlandse bedrijf Alfen dat laadpunten voor elektrische voertuigen produceert en zich richt op energieopslag. “Het bedrijf is gespecialiseerd in allerlei netoplossingen in de gehele waardeketen. Zo bouwt het bedrijf transformatorstations voor alle type gebruikers maar wist zich op tijd te profileren op de laadpalenmarkt en met het ontwikkelen van allerlei energieopslagproducten. Alfen valt ook op omdat het bedrijf winst weet te boeken. De concurrentie is veelal nog niet zover en moet voor waardegroei op de toekomst vertrouwen”, aldus Rae.

Het aandeel werd vrijdag verhandeld tegen 71,94 euro ofwel 28,6 keer de winst. Weerstanden voor het aandeel liggen op 86 en 102 euro.

