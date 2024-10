Goede vooruitzichten Indonesië

Indonesische aandelen vertonen dit jaar flinke schommelingen, meent Fidelity, maar de vooruitzichten zijn goed.

De onrust komt deels door verwachtingen over het beleid van de nieuw verkozen president Prabowo. Na een scherpe daling in maart, toen zorgen over zijn uitgavenplannen opkwamen, herstelde de markt. Ook de herbenoeming van Mulyani Indrawati als minister van Financiën gaf beleggers vertrouwen; haar beleid hield in het verleden het begrotingstekort binnen de wettelijke 3%-limiet.

De koersen gingen vervolgens weer in een opwaartse lijn omhoog tot de tweede verkoopgolf van het jaar in september, dit keer veroorzaakt door ontwikkelingen in China, waar nieuws over een stimuleringspakket ervoor zorgde dat beleggers Jakarta inruilden voor Peking. Toch blijven de structurele vooruitzichten positief: Indonesië behoort tot een handvol landen in de regio die profiteren van een gunstige demografie en de trend van ‘nearshoring’ van productie vanuit China.

De recente daling kan daarmee een koopkans bieden voor beleggers die inzetten op een markt waar aandelen nog relatief goedkoop zijn gezien de indrukwekkende groeicijfers van de afgelopen jaren en met sterke langetermijnvooruitzichten.

