Goldrush

Goud is boven de 2.000 dollar per troy ounce gekomen. Een historische stap.

De prijzen van goud en zilver zijn de afgelopen vier maanden sterk gestegen, met een stijging van de goudprijs met meer dan een kwart en een bijna verdubbeling van de zilverprijs.Het is volgens Ned Naylor-Leyland, fondsbeheerder edelmetalen bij Jupiter Asset Management volkomen natuurlijk dat beide metalen stijgen. Goud en zilver zijn broer en zus van elkaar. Er wordt wel gezegd dat goud het geld van koningen is en zilver dat van heren.

De huidige bullmarkt voor beide metalen is volledig begrijpelijk, gezien de economische omstandigheden. De wortels ervan liggen in het feit dat beleggers eindelijk ontgoocheld raken door de flagrante schending van het gezond verstand door de centrale banken en regeringen wereldwijd wat geld betreft. De recente monetaire versoepeling, het oppompen van de balansen van de centrale banken en de piek in de overheidsuitgaven als reactie op het coronavirus, hebben de beleggers misschien eindelijk over de rand geduwd in hun wantrouwen ten aanzien van fiatvaluta’s – met name de Amerikaanse dollar. De rendementen op staatsobligaties zijn zo laag geworden dat ze de inflatie waarschijnlijk niet zullen overstijgen. Overheidsobligatiehouders worden geconfronteerd met verliezen, in reële termen. Goud en zilver, daarentegen, zijn een opslagplaats van echte waarde. Wanneer de versleten greenback aan de kant wordt geschoven om het onderliggende schuldenskelet te onthullen, zullen beleggers zich op natuurlijke wijze wenden tot het solide goud en de helderheid van zijn edele zuster.

Zilver maakt inhaalslag

Tijdens de bullmarkten voor beide metalen, stijgt zilver vaak sneller dan haar zwaardere, duurdere broer. De huidige economische achtergrond is belangrijker voor de recente opkomst van zilver dan de extra industriële vraag. De markt voor fysiek zilver wordt in het niet gedaan door de termijnmarkt. Zilver wordt verhandeld voor wat het is, een valuta. Toch is het de moeite waard om te wijzen op het gebruik van zilver, dat een zeer goede geleider van elektriciteit is, in elektronische componenten voor 5G-telecomnetwerken, en de toenemende medische toepassingen ervan.

Deze macro-omgeving is ook gunstig voor mijnbouwbedrijven waarvan de exploitatiekosten meestal veel lager zijn voor zilver dan voor goud (zilver wordt vaak ontgonnen tijdens de ontginning van andere metalen). Stijgende zilverprijzen zijn dus vooral winstgevend voor mijnbouwbedrijven.

Er is veel potentieel voor zowel goud als zilver volgens Naylor-Leyland en voor hun ratio (de goudprijs gedeeld door de zilverprijs) om verder te krimpen – zodat zilver zelfs goud blijft overtreffen. In 2011 was hun ratio 32, dus de huidige 84 is nog steeds hoog. Met andere woorden, zilver zou meer dan verdubbeld moeten worden om, net als goud, op zijn hoogtepunt van april 2011 te komen. Zilver heeft wat dat betreft nog een forse inhaalslag te maken.

