Golf wanbetalingen energiesector

De ruime steunpakketten van de Federal Reserve (Fed), kunnen niet voorkomen dat er binnen de Amerikaanse energiesector een golf van wanbetalingen en faillissementen gaat plaatsvinden. Vooral veel schalieolie-bedrijven kunnen straks niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, verwacht Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Zowel de Fed als de Europese Centrale Bank kondigde aanzienlijke steunmaatregelen aan. De Fed startte een opkoopprogramma van recent naar junkstatus afgewaardeerde obligaties. De ECB koopt activa in ongekend hoog recordtempo op: tegen december zal de ECB meer dan 110 miljard euro per maand kopen; in het verleden kocht de ECB maximaal € 80 miljard per maand aan activa.

De bovenstaande maatregelen houdt het aantal defaults in de HY-sector zo laag mogelijk. Een uitzondering is dus de Amerikaanse HY-energiesector, waar de olieprijsdaling veel Amerikaanse schalieoliebedrijven bedreigt en mogelijk een diepe golf van faillissementen tot gevolg gaat hebben. Ook speelt er binnen het high yield-segment een tekort aan liquiditeit een rol.

Amundi verwacht dat het aantal defaults binnen het Europese segment voor high yield-obligaties eveneens stijgt (8%), maar niet zo scherp als bij de Amerikaanse sector (25-30%). Deze outperformance is voornamelijk te danken aan de lagere blootstelling aan de onrustige energiesector. In het HY-segment in de Eurozone geeft Amundi de voorkeur aan BB-namen in defensieve sectoren zoals telecommunicatie, media en technologie en gezondheidszorg.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

