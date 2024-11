Gongslag op Euronext opent de Week van de Belegger 2024

Tijdens de Week van de Belegger wordt de Nederlandse particuliere belegger ondersteund met kennis op het gebied van persoonlijke financiën. En die week begint vandaag, met een gongslag bij Euronext in Amsterdam. Het sluitstuk van de week vormt de BeleggersFair, welke op vrijdag 15 november voor de tiende keer plaats vindt.

De traditionele gongslag op Beursplein 5 werd vanochtend gegeven door Ferry Roersma, algemeen directeur van initiatiefnemer TRIPLE i (klik hier voor de video). Hij opende daarmee niet alleen de Amsterdamse beurs, maar ook de Week van de Belegger (8 tot en met 15 november). Gedurende deze week zijn er landelijke activiteiten waarin antwoord gegeven wordt op de toenemende vraag naar kennis en informatie op het gebied van persoonlijk financiën. Zo krijgen consumenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de Amsterdamse beurs. Ook verschijnt vandaag een tabloid in de Telegraaf, vol kennis en informatie.

10 jaar BeleggersFair

De Week van de Belegger wordt vrijdag 15 november afgesloten met de BeleggersFair in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De BeleggersFair is het grootste beleggersevenement in Nederland en richt zich op informatie en educatie richting zowel de beginnende als de zeer ervaren belegger. Jaarlijks wordt het event bezocht door meer dan 3.000 particuliere beleggers, die hun kennis én vermogen een boost willen geven. Dit jaar viert het event haar tienjarige jubileum en bewijst daarmee dat het voorziet in een belangrijke behoefte.

Initiatiefnemer

De Week van de Belegger en de BeleggersFair zijn een initiatief van TRIPLE i. De multimediale uitgever in de financiële branche neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid om de betrokkenheid binnen de financiële markt zo breed mogelijk te versterken.

