Google versterkt positie

De machtspositie van Google (Alphabet) zal in de komende jaren alleen maar toenemen doordat de onderneming heeft aangegeven dat de browser Chrome geleidelijk stopt met het opslaan van gegevens van sites die worden bezocht of waar naar zal worden gezocht.

Het komt er waarschijnlijk gewoon op neer dat voor elke vorm van vindbaarheid moet worden betaald. Veel uitgevers staan achter de strategie van Google. Zij zien liever de kleine websites en bloggers omvallen om die omzet naar zich toe te trekken. De positie van Google op de advertentiemarkt zal hierdoor eerder versterken dan verzwakken. Alphabet noteert op 1.430,59 dollar 31 keer de winst. Over de afgelopen 5 jaar is de koers met 166% gestegen bij een verdubbeling van de Nasdaq. Het aandeel is redelijk overbought.

