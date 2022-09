Goud erop of eronder

Het is voor goud erop of eronder.

In de VS staat goud nog maar iets boven de steun van 1.900 dollar. Een doorbraak zal leiden tot een prijsdaling naar 1.770 of 1.640 dollar.

Fundamenteel is daar veel voor te zeggen. De stijgende rente is niet in het voordeel van goud. Bovendien blijkt uit allerlei berichten dat de vraag naar luxeproducten door de naderende crisis onder druk staat.

