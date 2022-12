Goud gaat blinken in 2023

Goud maakt volgend jaar een comeback, zo verwacht vermogensbeheerder Invesco.

De sterke dollar verdrong het edelmetaal dit jaar nog als veilige haven, maar als 2023 inderdaad een zwaar jaar wordt voor de Amerikaanse munt, kan goud die positie weer heroveren.

Hoewel goud het normaal goed doet in periodes van hoge inflatie, zat de sterke Amerikaanse dollar goud in 2022 flink in de weg, aldus de vermogensbeheerder. Maar als de Amerikaanse economie volgend jaar verder afzwakt en de inflatie iets beteugeld wordt, kunnen beleggers weer verder kijken dan naar wat de Fed doet met de rente.

Beleggers moeten wel snel zijn, waarschuwt Invesco, want goud wordt snel duurder. Dat is niet alleen te wijten aan de recessie, maar ook aan de oplopende spanningen in Rusland, China en Noord-Korea.

