Goud heeft nog enorme potentie

De goudprijs is sinds de corona-uitbraak gestegen en zelfs even boven de 2.000 dollar geweest. Wat is de potentie. De Visie van Monica Defend, Hoofd Research en Lorenzo Portelli, hoofd Cross Asset Research van Amundi.

Zij betogen dat de functie van het edelmetaal is verschoven van een ‘pure hedge’ naar een ‘beleggingscategorie’, met winstpotentieel in zowel het neerwaartse als het opwaartse economische scenario.

Defend en Portelli wijzen erop dat het verruimende beleid van centrale banken de drijver is achter de stijgende goudprijzen. “Als centrale banken hun opkoopbeleid blijven voortzetten en liquiditeit in het systeem in pompen, heeft dit verreweg de grootste impact op de goudprijzen, die zouden moeten stijgen tot ongeveer 3.173 dollar per troy ounce”, betogen de Amundi-specialisten.

