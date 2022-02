Goud houdt zich goed staande + geselecteerde reactie

“Tot nu toe heeft goud de marktvolatiliteit weten te ontwijken”, meent Joe Foster, Portfolio Manager VanEck. Goud is vanmorgen onveranderd 1.897 dollar.

“De prestaties in januari waren niet bijzonder en bleven rond $ 1.800 hangen, net als ze al een jaar lang doen. In zo’n markt is ‘niet bijzonder’ misschien juist wel goed. Maar we verwachten dat we in 2022 meer te zien krijgen van goud. Wij verwachten dat het beter zal presteren, naarmate de risico’s van een verkrappende Fed toenemen en naarmate andere inflatiefactoren blijven toenemen. De laatste pandemie die qua dodelijkheid te vergelijken is met de huidige, brak meer dan een eeuw geleden uit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is de enige pandemie waar we een vergelijking mee kunnen maken. De uitgaven aan die oorlog zijn waarschijnlijk ongeveer gelijk aan de uitgaven die nu worden gedaan om het coronavirus te bestrijden. De inflatie nam toe tot 18% in 1918, 14,6% in 1919 en 15,6% in 1920. Hoewel we na deze pandemie geen inflatie met dubbele cijfers verwachten, zal het financiële systeem gedurende langere tijd niet terug kunnen keren naar de normale situatie als de inflatie een aantal jaar verhoogd blijft. Dit kan er wel toe leiden dat er een omgeving ontstaat waarin goud en goudaandelen kunnen floreren.”

