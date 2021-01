Goud kan fors onderuit bij een hogere rente

Nu de goudrally al een paar weken op pauze staat, is het voor beleggers tijd om het edelmetaal en de rol die het speelt in hun portefeuilles opnieuw te evalueren. De glans is vervaagd, aldus Fidelity International.

Een eerste reden is dat de Amerikaanse dollar niet verder lijkt te verzwakken. Voor staatsobligaties wordt een hogere nominale rente verwacht en de groei van het Amerikaanse bbp kan die van andere ontwikkelde landen overtreffen.

Daarnaast lijkt de diversificatietroef van goud af te nemen. De correlatie tussen goud en aandelen is sinds april vorig jaar (gebaseerd op een rendement van 52 weken) oncomfortabel hoog, tussen 0,5 en 0,6.

Als gevolg hiervan moeten beleggers met een bovengemiddelde allocatie aan goud zichzelf afvragen of het tijd is om hun blootstelling te verkleinen en goud terug te zetten naar een verzekeringsrol in de portefeuille.

De onderstaande grafiek (goud versus rente) wekt de sterke, beangstigde indruk dat een stijgende rente een negatief effect heeft op de goudprijs. De grafiek lijkt te zeggen dat bij een rente van 1,5% goud kan dalen naar 1.000 dollar.

