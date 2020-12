Goud niet immuun voor coronavaccin

De goudprijs is sinds de piek met bijna 12% gedaald naar 1.810 dollar in Londen.

Daarmee is de prijs in de buurt gekomen van de steun van 1.770 dollar. Bij een doorbraak kan de goudprijs dalen tot beneden de 1.500. De charttechnische indicatoren zijn nog niet uitnodigend voor haussiers. De Visie van Chris Mahoney, gold & silver fund manager bij Jupiter Asset Management.

Afgelopen maand kwam het positieve nieuws naar buiten dat uitstekende testresultaten waren geboekt met mogelijke coronavaccins. Hierdoor werd opeens een terugkeer naar een meer normale manier van leven in het vooruitzicht gesteld. De bekendmaking van Pfizer op 9 november veroorzaakte direct een enorme ‘risk-on’ beweging in de markten waarbij beleggers de voorkeur gaven aan meer risicovolle beleggingen in de overtuiging dat business as usual binnen afzienbare tijd kan terugkeren.

Gezien de reputatie van goud als een safe haven zou men zich kunnen afvragen hoe het edelmetaal zal presteren als het risk-on sentiment op de markten aanhoudt. Goud heeft het immers goed gedaan in 2020. Toch kan goud, in tegenstelling tot wat men denkt, ook in een risicovolle omgeving aantrekken zoals in 2019, toen goud en de MSCI World Index of global equities tegelijkertijd stegen, met een stijging van respectievelijk 18% en 25%.

Reële rente bepaalt koers van goud

Veel belangrijker voor de richting van de goudprijs is de reële rente (nominale rente aangepast voor inflatie). Over significante tijdsperiodes heeft de goudprijs een omgekeerde relatie met de reële rente, waarbij een lagere reële rente leidt tot een hogere goudprijs en een hogere reële rente tot een lagere goudprijs. Dit is volkomen logisch aangezien goud, dat geen inkomsten oplevert, concurreert met andere beleggingscategorieën om het kapitaal van beleggers.

Rente blijft voorlopig nog heel laag staan

De economische schade die Covid-19 heeft veroorzaakt, heeft ertoe geleid dat de ‘centrale bank van de wereld’, de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de economie nog geruime tijd zal moeten ondersteunen met een nulrente. Volgens haar eigen prognoses zal de Fed de tarieven pas in 2023 verhogen en het zou niet verbazen als haar eerste renteverhoging niet voor 2025 plaatsvindt. Vergeet niet dat de Fed na de renteverlaging tot nul in 2008, als reactie op de wereldwijde financiële crisis, de rente vervolgens zeven jaar lang ongewijzigd heeft gelaten.

En de inflatie?

Het is dus onwaarschijnlijk dat de nominale rente in de VS binnenkort hoger zal liggen, maar hoe zit het met de andere kant van de reële rentevergelijking, de inflatie? Die is de afgelopen tien jaar laag gebleven en er zijn geen tekenen die erop wijzen dat dit gaat veranderen. Tenzij de inflatie aanzienlijk boven de doelstelling uitkomt of problematisch wordt, zal de Fed terughoudend zijn om met hogere rentetarieven tegen oplopende inflatie op te treden. Als al het andere gelijk blijft, zal een hogere inflatie zorgen voor een lagere reële rente, wat bevorderlijk is voor een hogere goudprijs.

Het lijkt waarschijnlijk dat de reële rente lager komt te liggen door de lagere nominale rente en/of hogere inflatie, voordat hij hoger noteert en dus gaat Mahoney ervan uit dat goud zal blijven schitteren.

