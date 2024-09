Goud stabiel rond 2.500

Goud stabiliseerde zich maandag in de buurt van $ 2.500 per ounce toen de markten beraadslaagden over de omvang van de renteverlaging door de Federal Reserve deze maand na een gemengd banenrapport in de VS.

De Amerikaanse economie voegde minder banen toe dan verwacht, met aanzienlijke neerwaartse bijstellingen van de cijfers van juni en juli. Het werkloosheidspercentage daalde echter zoals verwacht tot 4,2% en de loongroei steeg tot 0,4%, meer dan de voorspelde 0,3%. Niettemin verklaarde John Williams, president van de Federal Reserve Bank of New York, dat het nu gepast is voor de Amerikaanse centrale bank om de rente te verlagen, daarbij verwijzend naar de vooruitgang op het gebied van inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt. De markten blijven verdeeld over de vraag of de Fed de rente tijdens haar komende vergadering met 25 of een substantiëlere 50 basispunten zal verlagen, maar ze blijven anticiperen op een totaal van 125 basispunten aan renteverlagingen tijdens de resterende vergaderingen van de Fed dit jaar. Een minder restrictief monetair beleid komt goud ten goede door de opportuniteitskosten van het aanhouden van niet-rentedragende edelmetaalactiva te verlagen.

