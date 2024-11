Macro-panel: ‘Gouden Eeuw voor het westen is al aangebroken’

Als het gaat om macro-economische ontwikkelingen zijn de ogen van beleggers momenteel vooral gericht op Amerika. Dat vormde ook het hoofdthema van het macropanel op de BeleggersFair vanochtend, met de economen Elwin de Groot (Rabobank), Edin Mujagić (Hoofbosch) en Bert Colijn (ING). Wat zal bijvoorbeeld het ‘Trump-effect’ zijn?

De Amerikaanse economie is de motor van de wereldeconomie, dus de arbeidsmarkt, het beleid van de Fed en natuurlijk de herverkiezing van Donald Trump als Amerikaanse President zijn spelen hierin een belangrijke rol.

De beurzen reageerden direct positief op de verkiezing van Trump, maar wat brengt de langere termijn? De Groot kijkt vooral naar de door Trump aangekondigde invoerheffingen op producten van buiten de Verenigde Staten. “Dat heeft negatieve gevolgen voor de Amerikaanse economie en dus ook de wereldeconomie. Aan de andere kant heeft Trump nu ook het congres in handen. Met die steun kan hij bijvoorbeeld belastingverlagingen doorvoeren, wat de inflatie weer teniet kan doen.”

Colijn: “Amerika zal vooral nog meer met zichzelf bezig zijn, wat niet goed is voor de wereldhandel. Grote belastingverlagingen zullen vooral op de korte termijn goed uitpakken, maar dit zal ook het al zeer forse begrotingstekort verder doen toenemen.”

Volgens Mujagić bedraagt de staatsschuld al bijna 100% van de totale Amerikaanse economie. “Een verdere stijging kan zorgwekkend zijn voor de financiële markten; die houden niet van spanning. Dat tezamen met de hogere invoertarieven werkt weer hogere inflatie in de hand. Markten maken zich nu al zorgen over het verlagen van de rente door de Fed. Zij is daarmee veel te vroeg begonnen. De Fed zei dat de inflatie al verslagen was en vierde daarmee te vroeg feest.”

Krijgt de Amerikaanse economie nu te maken met een zachte landing? Dat kun je volgens de economen moeilijk zien aankomen. De Groot: “We verwachtten dat de Amerikaanse economie verder zou verzwakken. Maar de Trump-factor maakt alles onzeker. Zijn regering gaat zich veel meer bemoeien met bedrijven. Zo komt Elon Musk in de regering om kosten te snijden. Bovendien gaan de EV-subsidies eraf. Dat heeft gevolgen voor producenten. Je gaat dan veel verstoringen zien.”

Mujagić: “Een zachte landing kan alleen als de Fed de oorlog tegen inflatie daadkrachtig voert, maar dat doet economisch pijn. De Fed is niet ver genoeg gegaan. Ik heb overigens meer vertrouwen in de Amerikaanse economie dan die van landen uit de Eurozone. Er wordt daar maar weinig geïnvesteerd. In Europa worden vooral veel oude bedrijven in stand gehouden, terwijl Amerika investeert in nieuwe.”

AI en een Gouden Eeuw?

De opkomst van technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie (AI) kan grote economische gevolgen hebben. Maar gaat dit de wereldeconomie een impuls geven? De Groot: “Als tech qua innovaties en toepasbaarheid breed wordt ingezet kan een economie daarvan profiteren. Daar zie je toch wel een verschil tussen Europa en de VS. In Europa worden consumenten vooral beschermd, in Amerika zie je het tegenovergestelde.”

Mujagić ziet in alle technologische ontwikkelingen juist veel redenen om optimistisch te zijn, juist in deze somber ingestelde wereld. “Het duurt altijd even voordat de effecten zichtbaar worden. Maar crises zijn kraamkamers van betere tijden. Ik voorzie op korte termijn al een zonnig Gouden Eeuw in het westen. Sterker nog, als je het nieuws volgt is die Gouden Eeuw al begonnen.”

Colijn en De Groot delen dit optimisme niet. De Groot: “Tech-ontwikkelingen zijn niet alleen maar positief. Denk maar aan de oorlog in Oekraïne; daar wordt AI ook steeds belangrijker. Bovendien komen er wellicht ook restricties aan.”

