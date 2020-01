Goudprijs kan met nog 13% stijgen

De goudprijs steeg vanmorgen met 1,65% tot 1.578 dollar.

Technisch ziet het er steeds sterker naar uit dat de markt in een krachtige correctiefase zit op de daling die bijna 8 jaar geleden is ingezet en eind 2015 / begin 2016 uitbodemde rond de 1.050 dollar. De opgaande beweging die eind 2018 is begonnen is even sterk als die van begin 2016. Het heeft er alle schijn van dat goud een succesvolle aanval heeft gedaan op de steun van 1.540 dollar. Dat biedt ruimte voor een stijging van ruim 13% naar de oude top van 1.790 dollar.

