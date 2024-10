Goudprijs kan verder stijgen

In het afgelopen kwartaal steeg goud met 13,2% en dit jaar werd goud op $ 2.635 al 27,7% duurder waardoor het een van de best presterende beleggingssegmenten is. De stijging kwam vooral door de renteverlaging in de Verenigde Staten en de Chinese stimuleringsmaatregelen, meent vermogensbeheerder Invesco.

De komende maanden kan de goudprijs verder stijgen, aldus Invesco. “Nu de eerste renteverlaging van de Federal Reserve achter ons ligt, zullen de markten nog meer kijken naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Beiden kunnen een grote impact hebben op de goudprijs. Het edelmetaal wordt immers gezien als een veilige haven wat aantrekkelijk is in tijden van politieke onzekerheid en conflicten.”

Maandgrafiek goud

