‘Goudprijs van 5.000 dollar is niet langer belachelijk’

Geopolitieke spanningen en structurele begrotingsproblemen wereldwijd jagen al enige tijd een bullmarkt in goud aan. De verschuiving van globalisering naar rivaliteit tussen grootmachten, gecombineerd met hoge staatsschulden en onhoudbare tekorten in onder andere de VS en China, vergroten het risico op inflatie en valutadevaluatie. Deze omstandigheden maken goud aantrekkelijk als veilige haven, terwijl de beperkte omvang van de goudmarkt de prijsgevoeligheid van goud versterkt. Volgens James Luke, fondsbeheerder metalen bij Schroders, versnelt President Trump deze ontwikkeling met zijn protectionistische handelsbeleid.

Het protectionistische beleid van Trump veroorzaakt op korte termijn stagflatie. De economen van Schroders verwachten dat de importheffingen na ‘Liberation Day’ de Amerikaanse inflatie met 2% verhogen en de groei met bijna 1% verlagen, nog vóór eventuele vergeldingsmaatregelen. Uit het verleden blijkt dat stagflatie schadelijk is voor risicovolle beleggingen, maar gunstig uitpakt voor goud.

Op langere termijn zijn de gevolgen mogelijk ingrijpender. Door hoge importheffingen te baseren op handelstekorten in plaats van feitelijke handelsbarrières, maakt Trump duidelijk dat hij geen vrijhandel, maar evenwichtige handel wil. Deze afwijzing van handelstekorten is tegelijk een afwijzing van globalisering en de op de Amerikaanse dollar gebaseerde monetaire systeem die sinds Bretton Woods (1971) bestaat.

Sindsdien fungeert de dollar als dominante mondiale reservemunt en vormt hij het fundament onder het internationale handels- en financiële systeem. Een belangrijk gevolg hiervan was dat dollarinkomsten opnieuw werden geïnvesteerd in Amerikaanse activa, voornamelijk staatsobligaties, die als ‘veilig’ werden gezien. Ook de buitenlandse beleggingen in Amerikaanse aandelen en obligaties zijn enorm. Inmiddels bedraagt de netto internationale investeringspositie van de VS een negatieve 26 biljoen dollar, zoals Trump zelf aangaf op 2 april.

Het vereist niet de denkkracht van een winnaar van de Nobelprijs economie om te begrijpen dat de huidige aanval op het mondiale handelssysteem via importheffingen zal leiden tot een aanzienlijke repatriëring van kapitaal dat in Amerikaanse activa is belegd en twijfel over hoe ‘veilig’ die dollar-beleggingen nu werkelijk zijn. Gezien het gebrek aan geloofwaardige alternatieven is het logisch te verwachten dat de goudprijs hier enorm van gaat profiteren.

Hoe hoog kan goudprijs stijgen?

Sinds goud begin 2024 definitief doorbrak, stegen de prijzen met ruim 1.000 dollar per ounce. Vooral in het eerste kwartaal van 2025 maakte goud een indrukwekkende groei door, met prijzen tot $3.500 per ounce vorige week.

Hoewel een gedetailleerde analyse van vraag en aanbod hier te ver gaat, kan wel worden gesteld dat wanneer de al hoge vraag van centrale banken naar goud samengaat met een sterke mondiale vraag van investeerders, de goudprijs nog veel hoger kan worden. Dat is nodig om voldoende aanbod uit recycling te genereren en de vraag naar sieraden te temperen. De productie van goudmijnen kan zelfs bij veel hogere prijzen niet snel worden opgeschaald. Ondanks recordprijzen van goud ligt de mijnproductie nog steeds rond het niveau van 2018.

Een goudprijs van $5.000 per ounce tegen het einde van dit decennium leek twaalf maanden geleden nog belachelijk optimistisch. Inmiddels lijkt dit scenario zelfs conservatief…

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20786 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ ‘Goudprijs van 5.000 dollar is niet langer belachelijk’ ”

Terug naar het nieuws overzicht