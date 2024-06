Grace Peters (J.P. Morgan): ‘5 acties’

De desinflatie was goed nieuws voor de Federal Reserve (Fed), die aangaf dat de volgende stap een renteverlaging zal zijn. Het AI-momentum blijft groeien. Aandelen bereiken nieuwe hoogtepunten en obligaties stijgen, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn – er zijn nog steeds risico’s, niet in de laatste plaats door de groeiende lijst van aankomende verkiezingen.

Hoe kunnen beleggers hier in hun portefeuilles op inspelen? Hieronder zijn vijf acties die volgens Grace Peters, Global Head of Investment Strategy bij J.P. Morgan Private Bank, het overwegen waard zijn.

Blijf cash afbouwen

Zowel de algemene als de kern-inflatie koelde af tot het laagste tempo in jaren. De Fed gaf aan dat de economie de hogere rente nog wat langer aankan en dat de volgende stap nog omlaag is – de prognoses zijn verschoven van drie naar slechts één renteverlaging dit jaar in afwachting van verdere vooruitgang op inflatiebestrijding. Ondertussen is de race naar renteverlagingen elders al begonnen. Van de 37 centrale banken die Peters volgt, staan er nu 20 in de verruimingsmodus. Dit betekent dat voor het eerst in meer dan twee jaar meer centrale banken hun rente verlagen dan verhogen.

Cash heeft de afgelopen twee jaar een gewaardeerde rol gespeeld in beleggingsportefeuilles. Maar zelfs als de beleidsrente zich in een hogere bandbreedte nestelt dan tijdens de vorige cyclus, geeft de verschuiving weg van wereldwijde verkrapping, zij het gespreid, aan dat de huidige hoge rendementen op cash niet eeuwig zullen voortduren.

Omarm aandelen

De S&P 500 heeft dit jaar nu 29 recordhoogtes bereikt. Terugkijkend vanaf 1950, ziet Peters dat telkens wanneer er zoveel recordhoogtes in de eerste helft van het jaar plaatsvinden, het volledige jaar gemiddeld 20% rendement heeft opgeleverd. Het huidige beleggingsklimaat lijkt de opwaartse trend voort te zetten. De economie is gezond en het ziet ernaar uit dat de inflatie zich uiteindelijk zal stabiliseren tussen 2% en 3%. Dit is historisch gezien een van de beste periodes voor aandelen.

Winstmarges in ontwikkelde economieën staan bijna op het hoogste niveau in decennia, wat aangeeft dat bedrijven efficiënter zijn in het omzetten van omzet in winst. Bovendien hebben megabedrijven ondanks de hogere rente een uitzonderlijke winstgevendheid laten zien, en daar houdt het niet bij op: in het eerste kwartaal van dit jaar lieten acht van de 11 S&P 500-sectoren een winstgroei zien, waarbij 80% van de bedrijven de verwachtingen overtrof (ruim boven het gemiddelde over 10 jaar).

Maar binnen die sterkte moeten beleggers rekening houden met de dispersie onder de oppervlakte. Op dit moment heeft minder dan een kwart van de aandelen het beter gedaan dan de 15% year-to-date total return van de S&P 500, bijna het laagste aandeel in de afgelopen 10 jaar. Dit creëert mogelijkheden voor actieve beleggingsbeslissingen. Peters ziet het meeste potentieel in sectoren zoals technologie, industrie, consumentengoederen en gezondheidszorg.

Benut kansen in schuldmarkten

Na de ‘rate reset’ zijn obligaties weer obligaties. De meeste vastrentende waarden, met uitzondering van Amerikaanse staatsobligaties, bieden nu voor het eerst in twee jaar meer rendement dan cash. Omdat een sterke (zij het vertragende) economie de wanbetalingspercentages laag houdt, denkt J.P. Morgan Private Bank dat beleggers nog hogere rendementen kunnen behalen door verder te gaan in het kredietrisicospectrum.

De mogelijkheden zijn echter niet exclusief voor de “traditionele” schuldmarkten. Andere delen van het beleggingslandschap laten zien waarom het een goed moment is om naar nieuwe leenvormen om te kijken. Direct lending, een segment van private credit, biedt rendementen van rond de 11%.

Bereid je voor op de AI-revolutie – maar wees kritisch

De markt lijkt uit te zoeken welke AI-spelers echte productiviteitswinst, inkomstencreatie of beide kunnen aantonen. Dat is niet eenvoudig, zelfs niet voor techgiganten. Apple is bijvoorbeeld het grootste deel van het jaar achtergebleven bij zijn “Magnificent 7”-tegenhangers en het duurde zelfs een paar dagen voordat de markten zijn nieuwste inspanningen verwelkomden.

Nu we de kracht en mogelijkheden van AI aan het ontcijferen zijn, denk J.P. Morgan Private Bank dat AI een transformatie teweeg zal brengen, vergelijkbaar met het internet en de stoommachine. Maar net als toen is een scherp oog de sleutel tot beleggingssucces. Sommige toekomstige winnaars bestaan misschien nog niet eens.

Bescherm beleggingsportefeuille

De verkiezingsonzekerheid nam toe toen de Franse president Macron vervroegde parlementsverkiezingen uitschreef. De Europese markten raakten in een neerwaartse spiraal: de euro bereikte een laagste punt in twee jaar ten opzichte van het Britse pond, Europese aandelen daalden en de Franse obligatierente steeg. In feite zijn de leenkosten in Frankrijk nu hoger dan die in Duitsland sinds de schuldencrisis in de eurozone meer dan tien jaar geleden.

Maar zelfs toen de Franse CAC 40-index deze week met meer dan 6% daalde, boekte de MSCI World nog steeds winst. Dat geeft aan hoe markten die het dichtst bij belangrijke gebeurtenissen en onzekerheden staan, bijzonder gevoelig kunnen zijn, maar vaker wel dan niet de bredere wereldwijde economische en marktachtergrond niet doen ontsporen.

Geschreven door: Eddy Schekman

