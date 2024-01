Grace Peters (J.P.Morgan): ‘Hogere koersen door hogere winsten’

Voor 2024 kunnen aandelenmarkten forse winsten boeken, meent Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank. “Ondanks een vertraging in economische groei door hogere rente, zal de winstgroei van grote bedrijven volgend jaar versnellen. Dit zal de aandelenmarkten het komende jaar verder stimuleren.”

Een van de redenen voor deze verbetering in bedrijfswinsten in 2024 is dat de grote Amerikaanse bedrijven al een periode van winstrecessie hebben doorgemaakt. Negen van de 11 belangrijke sectoren in de S&P 500 rapporteerden negatieve winstgroei gedurende drie opeenvolgende kwartalen in 2022-2023. Deze bedrijven zijn nu slanker geworden, wat hen in staat stelt om in 2024 om te gaan met een nog steeds veerkrachtige (maar vertragende) vraagomgeving. De relatie tussen winst per aandeel en de groei van het BBP toont ook aan dat winst per aandeel ongeveer 25% van de tijd versnelt wanneer de groei van het BBP vertraagt, sinds 1950.

J.P. Morgan Private Bank vertrouwt op aandelenbeleggingen voor duurzame kapitaalgroei in haar portefeuilles. Dit vertrouwen blijft gerechtvaardigd volgens Peters. “Aandelen hebben sinds 1950 in 85% van de gevallen beter gepresteerd dan obligaties op basis van tienjaarsperiodes. Ondanks hun volatiliteit zijn aandelen in staat om obligaties op lange termijn te blijven overtreffen en kapitaalgroei voor investeerders te genereren.”

Aandelen nog steeds redelijk gewaardeerd of zelfs goedkoop

Hoewel de hogere rente vraagtekens zet bij de huidige waarderingen van aandelen, stelt Peters dat deze nog steeds redelijk lijken in de Verenigde Staten en elders zelfs goedkoop zijn. Terwijl de S&P 500 wordt verhandeld tegen bovengemiddelde waarderingen op basis van de koers-winstverhouding, handelen Amerikaanse mid-cap en small-cap aandelen (evenals Europese, opkomende markten en Chinese aandelen) allemaal met aanzienlijke kortingen.

J.P. Morgan Private Bank heeft een voorkeur voor Amerikaanse aandelen in 2024, maar de lage waarderingen elders suggereren dat prijzen al slecht nieuws voor bedrijfswinsten verdisconteren, waardoor de neerwaartse risico’s voor de aandelenprestaties worden beperkt. Aan de andere kant kunnen beter-dan-verwachte nieuwsberichten grotere winsten stimuleren.

Artificial intelligence heeft diepgaande gevolgen

AI heeft volgens J.P. Morgan Private Bank diepgaande gevolgen voor de productiviteit en winstgevendheid van bedrijven. De R&D-budgetten van de top-vijf techbedrijven alleen al hebben de grens van $200 miljard per jaar overschreden en benaderen snel de R&D-uitgaven van de Amerikaanse overheid (~$250 miljard). De toepassingsgebieden van AI worden ook breder. Zo wordt AI toegepast in de gezondheidszorg en heeft AI geholpen bij het verminderen van de condens-strepen van vliegtuigen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Bedrijven in verschillende sectoren kunnen profiteren van een hernieuwde focus op infrastructuur, bouw en defensie-uitgaven. De reële private investeringen in productiefaciliteiten zijn sinds 2021 verdubbeld, grotendeels gedreven door investeringen in halfgeleiderfabrieken. De winstverwachtingen zijn verdubbeld voor bedrijven die zich bezighouden met elektrificatie.

