Grace Peters (J.P. Morgan): ‘Opletten’

Ondanks de verwachte recessie en verhoogde marktvolatiliteit ziet Grace Peters, Head of Investment Strategy EMEA, bij J.P. Morgan Private Bank, aantrekkelijke beleggingskansen in 2023 en daarna. Volgens haar zullen beleggers volgend jaar met de volgende vijf beleggingsdynamieken rekening moeten houden:

1. Dit is een van de beste instapmomenten in tien jaar

De markten hebben het afgelopen jaar de snel gestegen rente verwerkt. Hoewel het tijdperk van makkelijk geld al lang voorbij is, heeft een dramatische reset van de waarderingen geleid tot een van de aantrekkelijkste instapmomenten voor zowel aandelen als obligaties in meer dan tien jaar.

Het is moeilijk om de bodem aan te geven voor een bepaalde beleggingscategorie, maar volgens Peters hebben obligaties de grootste ellende achter de rug en staan de aandelenmarkten dicht bij een dieptepunt. Er kan nog meer pijn op de aandelenmarkt komen als de bedrijfswinsten dalen, maar de daling tot nu toe is al aanzienlijk– ongeveer 20% van januari tot het huidige niveau.

2. Er is slecht nieuws en er is goed nieuws

De gevolgen van de hogere rente waren al zichtbaar in de meest gevoelige segmenten van de economie (bv. de huizensector). Het slechte nieuws is dat naar verwachting de pijn zich zal uitbreiden tot de veerkrachtige delen van de economie (bv. de arbeidsmarkt) als de recessie zich aandient.

Het goede nieuws is echter dat de centrale banken in 2023 zullen stoppen met het verhogen van de rente en dat de inflatie waarschijnlijk zal dalen. Een dergelijke volatiele omgeving biedt beleggers kansen, aldus Peters.

3. Obligaties zijn terug

De prestaties van kernobligaties waren het grootste deel van het afgelopen decennium matig. Maar hoewel 2022 het slechtste jaar was voor obligaties sinds ten minste de jaren zeventig, denkt Peters dat het grootste deel van de herprijzing al rekening heeft gehouden met de inflatie en de verkrappingscyclus van de centrale banken. De obligatierente staat op het hoogste niveau in tien jaar en kernobligaties bieden nu potentieel voor bescherming, rendement en vermogensgroei.

Belangrijk is dat J.P. Morgan Private Bank denkt dat hoge obligatierente niet veel langer zal aanhouden: de geschiedenis leert dat zodra een recessie uitbreekt, de rente snel daalt omdat beleggers op zoek gaan naar veiligheid. In de afgelopen negen recessies daalde de beleidsrente van de Fed gemiddeld met 300 basispunten in het jaar na het begin van de recessie.

4. Keerzijde van geluk

In het afgelopen decennium hebben megabedrijven de markten gedomineerd. Behalve dat zij marktleider waren, hielden hun groeipercentages gelijke tred met die van kleinere bedrijven (of overtroffen zij die) en boden zij beleggers ook relatief meer stabiliteit, gezien hun dominante marktposities.

Deze dynamiek is aan het veranderen. Het is moeilijk om te zien dat megabedrijven hun groeitempo kunnen handhaven, vooral naarmate de belangrijkste markten volledig gepenetreerd zijn. Al met al, nu de winstgroei normaliseert en de expansie van meerdere bedrijven wordt afgetopt, verlegt J.P. Morgan Private Bank haar aandacht van de huidige megabedrijven naar thema’s als veiligheid, energiestabiliteit en gereorganiseerde wereldwijde toeleveringsketens. Daarom zouden kleine en middelgrote bedrijven wel eens het voortouw kunnen nemen in de volgende cyclus en sneller kunnen groeien dan de mega caps.

5. Tastbare beleggingen, echt geld

Het decennium na de wereldwijde financiële crisis kende een algemene daling van de grondstoffenprijzen, waardoor beleggers ze op de lange baan schoven. Door de hernieuwde aandacht voor de stabiliteit en veiligheid van de grondstoffenbevoorrading na de Russische inval in Oekraïne, het potentieel voor gereorganiseerde wereldwijde bevoorradingsketens en de jarenlange onderinvestering in de uitbreiding van de productiecapaciteit, ziet Peters de komende jaren de grondstoffenprijzen stijgen. Het tijdperk van onderinvestering in sectoren als energie is wellicht voorbij.

Vanuit het oogpunt van diversificatie en ten opzichte van traditionele aandelen en obligaties zal J. P. Morgan Private Bank zich richten op het verkrijgen van meer exposure aan grondstoffen.

