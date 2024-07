Greg Hirt (AllianzGI): ‘Heeft de Trump schietpartij een domino-effect voor markten?’

Na de gebeurtenissen van dit weekend in Pennsylvania zou de Amerikaanse dollar zijn status van veilige haven in twijfel kunnen zien trekken. Greg Hirt, Global CIO Multi Asset bij Allianz Global Investors, geeft zijn visie op de mogelijke gevolgen voor de markten.

Voormalig president Donald Trump was zaterdag het doelwit van een moordaanslag tijdens een rally in Pennsylvania, een paar dagen voordat de Republikeinse Nationale Conventie deze week plaatsvindt in Milwaukee.

President Biden nam zondag telefonisch contact op met de heer Trump en legde een publieke verklaring af waarin hij politiek geweld veroordeelde en zei dat “er in Amerika geen plaats is voor dit soort geweld”.

Hoe de markten gewoonlijk reageren op dergelijke gebeurtenissen

Wij denken dat de belangrijkste marktimplicatie van de aanslag zal zijn dat de Amerikaanse verkiezingen in het middelpunt van de belangstelling van internationale beleggers komen te staan. De markten zijn de laatste tijd meer in beslag genomen door de politieke situatie in Frankrijk. Gezien de recente zwakte van de Amerikaanse economische cijfers – en de bevestiging dat de inflatie opnieuw daalt – zou een dergelijke gebeurtenis een verdere daling van de Amerikaanse rente kunnen ondersteunen.

Daarnaast zullen beleggers de reactie van de Amerikaanse dollar in de gaten willen houden, omdat deze vaak verzwakt bij binnenlandse problemen – zijn “gebruikelijke” wereldwijde veilige havenfunctie werkt niet goed wanneer de politieke problemen zich in eigen land voordoen. De dollar verloor bijvoorbeeld waarde na de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Beleggers wenden zich in plaats daarvan vaak tot veilige havens die niet aan de VS zijn blootgesteld, zoals de Zwitserse frank en goud. Tijdens de recente onrust als gevolg van de EU- en Franse verkiezingen reageerde de dollar nauwelijks – vooral in vergelijking met de Zwitserse frank. Dit is ongebruikelijk en zou, gezien de hoge waardering van de dollar, de katalysator kunnen zijn voor een stabilisatie – zo niet een zwakkere fase – voor de dollar.

Wat zou er nu kunnen gebeuren?

Wij denken dat de markten het nieuws waarschijnlijk rustig zullen opnemen. Net als bij eerdere gebeurtenissen van dit type, zou een eventuele initiële volatiliteit – waarvan de omvang en duur afhangt van het kritieke karakter van de gebeurtenis – snel gevolgd moeten worden door een terugkeer naar stabiliteit.

Zoals veel commentatoren hebben opgemerkt, kan de aanval de campagne van de heer Trump versterken. Zijn veerkracht tegenover een moordaanslag steekt gunstig af bij het wankele optreden van de heer Biden in een recent tv-debat. De markten kunnen positief reageren op de grotere waarschijnlijkheid van een tweede presidentschap van Trump, vooral gezien hoe krap de race leek te zijn. Bitcoin profiteerde maandagochtend al vroeg.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Één reactie op “ Greg Hirt (AllianzGI): ‘Heeft de Trump schietpartij een domino-effect voor markten?’ ”

