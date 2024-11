Greg Hirt (AllianzGI): ‘Zege Trump goed voor goud, overnamemarkt en kleinere techbedrijven’

Donald Trump heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Zijn zege is waarschijnlijk vooral positief voor een edelmetaal als goud en technologiebedrijven met kleinere kapitalisaties. Ook kan zijn laissez-faire aanpak een boost geven aan de M&A-markt, meent Greg Hirt, Global CIO Multi Asset van Allianz Global Investors.

De overwinning van Trump volgt op een felbevochten campagne, waarin de kandidaten een groot deel van de tijd nek-aan-nek stonden. De Republikeinen krijgen ook een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Historisch gezien presteren markten het best onder een zogenaamde verdeelde regering, waarbij geen enkele partij het presidentschap en beide kamers van het Congres – het Huis van Afgevaardigden en de Senaat – controleert.

Vlucht naar veilige havens

De marge van de overwinning suggereert dat het risk-on sentiment kan aanslaan. We verwachten ondertussen ook een vlucht naar veilige havens. Dit zou waarschijnlijk in het voordeel werken van veilige havens zoals de dollar door de verwachting van een sterkere economie, fiscale steun en belastingen die leiden tot meer inflatie, terwijl goud favoriet zou kunnen blijven als een manier om geopolitieke risico’s af te dekken.

De reactie van de obligatiemarkten is moeilijker te voorspellen, gezien de sterke stijging van de rente sinds medio september, maar we verwachten een verdere consolidatie in de obligatiemarkt. Bij aandelen denken we dat aandelen met kleinere kapitalisaties aantrekkelijk gewaardeerd zijn en we houden voorlopig enkele optieposities in onze portefeuilles open voor het geval er volatiliteit optreedt.

Met een nog steeds robuuste Amerikaanse economie kunnen beleggers overwegen om elke terugval in de markten aan te grijpen als een tactische kans om te diversifiëren of risico’s toe te voegen, vooral omdat de markten het meestal goed doen na verkiezingen en de eindejaarsmaanden meestal ondersteunend zijn.

Focus op marktkansen

De markten, die de afgelopen maanden al gesteund werden door het temperen van de inflatie en de toenemende waarschijnlijkheid van een zachte landing voor de Amerikaanse economie, zullen een snelle verkiezingsuitslag willen zien. De S&P 500 stijgt meestal nadat de Amerikaanse verkiezingsrisico’s voorbij zijn als er geen sprake is van een recessie – en we verwachten deze keer een vergelijkbare trend.

In de huidige omgeving zien we verschillende mogelijkheden om rekening mee te houden:

We zien ruimte voor een bredere deelname aan de recente opmars van de Magnificent Seven als de Amerikaanse economie een zachte landing maakt. De concentratie op de Amerikaanse aandelenmarkt heeft de afgelopen decennia haar hoogste niveau bereikt en een gelijkgewogen beleggingsbenadering – waarbij aan elk aandeel in een portefeuille hetzelfde belang wordt toegekend, ongeacht de marktkapitalisatie – kan diversificatie bieden en leiden tot een convergentie in waarderingen. Een presidentschap van Trump met een meer laissez-faire aanpak zou een boost kunnen geven aan de M&A-markt, wat ten goede komt aan technologieaandelen met kleinere kapitalisaties.

Wij denken dat de goudprijs nog verder kan oplopen, gesteund door de sterke vraag van de detailhandel en centrale banken van opkomende markten in een omgeving van verhoogd geopolitiek risico. Een verhoging van de tarieven – waardoor het risico van een handelsoorlog toeneemt – zou ook ondersteunend kunnen zijn voor goud.

Buiten de VS zien we waarde in het VK, met een voorkeur voor Britse staatsobligaties vanwege hun hoogwaardige looptijd. We zijn positiever geworden over obligaties in harde valuta van opkomende markten.

Tot slot, als de onafhankelijkheid van de Fed onder een Trump-presidentschap wordt ondermijnd op een manier die beleggers afschrikt, kunnen ze de voorkeur geven aan andere safe-havenvaluta’s zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank boven de Amerikaanse dollar.

Sommige beleggers bleven aan de zijlijn staan tijdens verkiezingen. Maar nu de resultaten bekend zijn, zullen de markten zich waarschijnlijk weer richten op de economie en de renteontwikkeling. Dit betekent dat het voor de meeste beleggers belangrijk is om door de volatiliteit heen te kijken, te blijven beleggen en gediversifieerd te blijven, en waar nodig te herbalanceren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20379 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht