Greg Hirt (AllianzGI): ‘Trump wil lage belastingen’

Donald Trump heeft ambitieuze plannen gepresenteerd die aanzienlijke implicaties kunnen hebben voor de financiële markten. Deze omvatten fiscaal beleid, handelsstrategieën, geopolitiek, monetair beleid en klimaatverandering. De Visie van Greg Hirt, Global CIO Multi Asset van Allianz Global Investors.

**Fiscale plannen: Verlengen van belastingverlagingen?**

Mr. Trump belooft genereuze uitgaven, aanzienlijke belastingverlagingen en deregulering. Dit kan een boost geven aan de korte-termijngroei van de economie en de winsten van Amerikaanse bedrijven, met een bijzondere focus op kleine bedrijven en sectoren zoals energie en financiën. Echter, deze plannen kunnen ook leiden tot een stijging van de Amerikaanse staatsschuld met naar schatting 7,5 biljoen dollar tegen 2035, en dat terwijl de nationale schuld al meer dan 120% van het BBP bedraagt. Mocht de controle over het Congres naar de Republikeinen verschuiven, kan dit leiden tot onrust op de kredietmarkten door de onverantwoorde fiscale plannen. Desondanks ondersteunt de status van de dollar als wereldwijde handelsvaluta de VS tegen negatieve marktreacties. Inflatie is een ander potentieel risico, wat het beleid van de Fed zou kunnen beïnvloeden, gevolg door een mogelijk minder accommoderende monetaire werking.

**Tarief- en handelsbeleid: Onderhandeling of werkelijkheid?**

Trump heeft aangekondigd een algemene invoerheffing van 20% en wellicht 60-100% op Chinese goederen te willen opleggen. Indien deze verhogingen worden uitgevoerd, kunnen andere landen retorsiemaatregelen nemen, wat zou kunnen resulteren in een handelsoorlog en mogelijk een recessie. Bedrijven kunnen verplicht worden hun toeleveringsketens te diversifiëren, wat hun financiële gezondheid kan ondermijnen. Europese en opkomende markten zouden geraakt worden, afhankelijk van hun afhankelijkheid van de Amerikaanse markt. Toch zouden waardeaandelen in de olie, financiën en infrastructuur beter kunnen presteren.

**Geopolitiek: De terugkeer van de “dealmaker”**

Expectaties van een verschuiving in de geopolitieke dynamiek zijn aanwezig. Een meer confrontatieve benadering ten opzichte van China en mogelijk escalatie van conflicten in de Midden-Oosten, vooral met Iran, worden verwacht. Aan de andere kant zou er een snellere beëindiging van de oorlog in Oekraïne kunnen zijn als Trump naar een deal met Poetin streeft, wat leidt tot lagere grondstoffenprijzen en hogere militaire uitgaven in Europa.

**Monetair beleid: Blijft de Fed onafhankelijk?**

Markten zouden nerveus kunnen reageren als Trump tracht de onafhankelijkheid van de Fed te ondermijnen. Een aanhoudende aanval op de centrale bank kan leiden tot een afname van de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties en een verzwakking van de dollar. Veilige havens zoals goud en defensieve valuta als de Zwitserse frank en Japanse yen zouden kunnen profiteren van deze spanningen. De impact op de rentetarieven van staatsobligaties zal vooral zichtbaar zijn bij kortetermijnrentes, wat kan resulteren in een stijging van de term premia op langlopende obligaties.

**Klimaatbeleid: Verzwakte toezeggingen?**

Afname van de Amerikaanse verbintenis tot klimaatveranderingen onder een Trump-presidentie kan de kansen voor China als leider in klimaattechnologieën vergroten. Er wordt verwacht dat de effectiviteit van de klimaatwetgeving van Biden kan afnemen, wat zowel nationale als internationale bedrijven in de hernieuwbare sector zou kunnen treffen.

**Focus op investeringsmogelijkheden in verkiezingsonzekerheid**

De markten zijn al opgeveerd door de versoepeling van de inflatiezorgen en de verwachting van een ‘zachte landing’ van de economie. Er zijn mogelijkheden voor een bredere deelname aan de positieve prestaties van de aandelenmarkt als de economie zich gunstig ontwikkelt. Gediversifieerde investeringsstrategieën kunnen voordelig zijn als de markt reageert op de uitkomsten van de verkiezingen en de economische situatie zich ontwikkelt.

In conclusie, investeerders moeten in deze onzekere tijden gefocust blijven op diversificatie, het benutten van kansen, en het beheersen van risico’s door hun portefeuilles strategisch aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.

