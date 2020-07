Groei Netflix gaat zwaarder wegen

Netflix is kwetsbaarder geworden in het tweede kwartaal. Groei gaat zwaarder wegen.

De gepubliceerde cijfers over het tweede kwartaal vallen tegen. Winst per aandeel van 1,59 dollar ligt ver beneden de raming van 1,81 dollar. De omzet van 6,2 miljard dollar is hoger dan verwacht. De groei van het aantal nieuwe abonnees (10,1 miljoen wereldwijd) .

In de nabeurs staat de koers van het aandeel vrijwel onveranderd op 491,30 dollar waarmee het verlies van ruim 2% eerder op de dag werd goedgemaakt. Voor het aandeel wordt circa 65 keer de forwarded koers/winst betaald. Dat hoge niveau is alleen te rechtvaardigen als de verwachting uitkomt dat in de komende 3-5 jaar de winstgroei circa 75% zal bedragen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15108 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht