Groei opkomende markt een positieve verrassing in 2022?

De groeivertraging in China en beleidsverkrapping van de Fed leiden tot relatief sombere vooruitzichten voor de opkomende markten. Zou de stemming in 2022 kunnen omslaan, vragen David Rees, Tom Wilson en James Barrineau, opkomende markten-specialisten bij Schroders, zich af.

In de opkomende markten (EM) is de vaccinatiegraad aanzienlijk toegenomen en dat heeft de economische groei ondersteund. De markten zijn zich er echter terdege van bewust dat de groei in de opkomende markten zal vertragen. Maar het is mogelijk dat de opkomende markten volgend jaar voor een positieve verrassing kunnen zorgen. De opkomende markten specialisten van Schroders houden de inflatievooruitzichten nauwlettend in de gaten. Het is zoeken naar een omslagpunt in de economische groei in China. Geopolitieke risico’s blijven een punt van aandacht. En er zijn verschillende belangrijke verkiezingen, te beginnen met Zuid-Korea in maart en met als hoogtepunt de presidentsverkiezingen in Brazilië in oktober.

David Rees, opkomende markten econoom

Al helpt een hogere vaccinatiegraad in de opkomende markten, het valt echter niet te ontkennen dat de economische groei in 2022 zal vertragen. Veel economieën hebben zich al hersteld tot het niveau van voor de pandemie en voor 2021 is de groei geflatteerd door de lage vergelijking ten opzichte van vorig jaar. Dat zorgt automatisch voor lagere groeicijfers in 2022. Afgezien van deze technische aspecten is er ook een aantal meer fundamentele redenen om een groeivertraging te verwachten.

De vraag naar industrieproducten zal waarschijnlijk afzwakken. De wereldhandel is een belangrijke drijvende kracht achter de groei van de opkomende markten en het is onwaarschijnlijk dat de enorme exportgroei van 2021 zal aanhouden. Dit zal waarschijnlijk negatief zijn voor kleine, open opkomende economieën. De zwakkere vooruitzichten voor China zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor bepaalde opkomende economieën die daaraan zijn blootgesteld.

Het strakkere monetaire beleid zal ook steeds meer op de groei gaan drukken. De forse stijging van de inflatie in de opkomende economieën zou moeten afnemen. Hogere rentetarieven drukken echter doorgaans met een vertraging van zes tot negen maanden op de activiteit. Rees verwacht dat de economische groei in de opkomende markten zal vertragen van 6,5% in 2021 tot zo’n 4,5% in 2022. Dat zal dan in lijn zijn met een aantal ontwikkelde markten.

Tom Wilson, hoofd opkomende markten aandelen

Het vooruitzicht op een krapper beleid in de VS heeft geleid tot opwaartse druk op de Amerikaanse dollar. Dat is een tegenwind voor de opkomende markten. De inflatie is hardnekkiger dan verwacht, wat de vrees voor stagflatie heeft aangewakkerd.

Een hogere vaccinatiegraad in de opkomende markten kan ervoor zorgen dat knelpunten kunnen worden aangepakt en de verstoring van de productie en logistiek in 2022 kan worden beperkt. Afbouw van de stimuleringsmaatregelen en het verdwijnen van de inhaalvraag zou de druk op de inflatie kunnen verlichten.

Opkomende markten zijn veerkrachtiger in vergelijking met de vorige renteverhogingen van Fed. De externe rekeningen staan er doorgaans goed voor, hun valuta’s zijn over het algemeen goedkoop en de rendementen op lokale obligaties zijn relatief aantrekkelijk. De belangrijkste risico’s voor de vooruitzichten zijn onder meer de geopolitiek, nieuwe Covid-19-varianten, het scenario waarin de inflatie niet van voorbijgaande aard blijkt te zijn en regelgeving in China.

Over het geheel genomen zijn de waarderingen van de opkomende markten niet goedkoop in vergelijking met het verleden. Daarachter gaan echter aanzienlijke verschillen schuil. Er is ook enige onzekerheid over de bedrijfswinsten volgend jaar. De waarderingen in vergelijking met de VS lijken echter aantrekkelijker. Mocht de inflatiedruk afnemen, dan kan dat ruimte bieden voor monetaire versoepeling. Intussen is het niet uitgesloten dat de Chinese economie aantrekt.

Wilson is minder gecharmeerd van China en de waarderingen in India zijn aan de hoge kant. Hij geeft eerder de voorkeur aan Polen en Hongarije. In Rusland zijn de waarderingen laag, terwijl het land profiteert van de hogere grondstoffenprijzen, al blijven de geopolitieke spanningen aanwezig.

James Barrineau, hoofd emerging markets debt (EMD)

Beleggers zijn misschien bang voor de gevolgen van een hogere Amerikaanse rente, maar de markten verdisconteren al veel. De dollar staat 18% hoger dan aan het begin van de vorige cyclus. De centrale banken van de opkomende economieën zijn al maanden bezig met het preventief verhogen van de rente, waardoor het verschil in nominale rente met de ontwikkelde wereld groter is geworden. De waarderingen zijn deze keer veel rooskleuriger. Als de inflatie afneemt en in 2022 weer in de buurt komt van de streefniveaus van de centrale bank, dan kunnen de vooruitzichten voor beleggers voor EMD in lokale valuta’s zeer rooskleurig zijn.

Rusland en Mexico zullen waarschijnlijk als eerste op de rem trappen door de rente te verhogen. Andere centrale banken in Midden-Europa en Brazilië zullen nog maanden nodig hebben om de inflatietrends te beteugelen. Barrineau denkt dat in de loop van 2022 de reële rentetarieven in opkomende markten ruim boven die van de ontwikkelde landen zullen liggen. Wellicht doemen zelfs renteverlagingen op.

Wat schuldpapier in dollars betreft, zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. In investment grade EM-obligaties is het rendementsverschil ten opzichte van Amerikaans schatkistpapier historisch laag, maar het biedt nog steeds een bescheiden voordeel ten opzichte van schuldpapier van ontwikkelde landen met een vergelijkbare rating. De spreads van high yield EM-obligaties zijn aantrekkelijker dan Amerikaanse, maar de stabiliteit ontbreekt. Actief en selectief handelen is daarom essentieel

