Groei van ASMI allesbehalve zonder risico

Het moet gisteren een frustrerende Investor Day voor ASMI topman Benjamin Loh zijn geweest. Sinds zijn aantreden in maart 2020 steeg de omzet met 35% per jaar. Hij ziet de kansen voor verdere groei levensgroot voor zich, deed de investeringen en komt nu terecht in een geopolitiek steekspel. In deze turbulente omgeving kan hij slechts een groeiverwachting van 11 tot 16% voor de komende jaren afgeven. Voor ASMI zit er hogere groei in het vat, maar het bereiken daarvan is allesbehalve zonder risico. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Op voorspraak van de Franse president Macron kondigde de Europese Unie twee weken geleden een onderzoek aan naar Chinese staatssubsidies voor fabrikanten van elektrische auto’s, ironisch genoeg de sector waar juist voor Loh veel winst valt te behalen. Europa zal van goede huize moeten komen om resultaat te behalen in de onderhandelingen, want het is afhankelijk van China voor een belangrijk deel van de import. Bovenaan het Chinese verlanglijstje staan chipmachines om geavanceerde technologie mee te maken. Dat maakt ASMI mogelijk tot speelbal van de politiek. De handelsrestricties ten aanzien van export naar China die al gelden vanaf 1 september zullen er naar verwachting in aanloop naar de Taiwanese verkiezingen in januari 2024 niet minder op worden.

Getemperde verwachting omzetgroei

ASMI heeft een sterke marktpositie in twee technologieën (ALD en Epitaxy) waarmee een dunne laag kan worden aangebracht op chip wafers aan het begin van het productieproces. In de wereldwijde ALD-markt is het bedrijf uit Almere marktleider met een aandeel van 55%. Op het gebied van Epitaxy ziet het kansen voor bovengemiddelde groei, vooral ook door de overname van LPE in 2022. Daarnaast wordt relatief veel geld uitgetrokken voor onderzoek en ontwikkeling om kansen te benutten bij de tientallen chipfabrieken die wereldwijd in aanbouw zijn.

Het moet helpen om de omzet te laten groeien van €2,4 miljard in 2022 naar €4 of €5 miljard in 2027; een groei van 11% tot 16% per jaar. Zonder restricties zou dat percentage zeer waarschijnlijk beduidend hoger liggen door de ijzersterke trends in onder andere smartphones, elektrische auto’s, beveiligingssystemen en AI. Dat ASMI, gevraagd door analisten in de zaal, wel een verwachting wil uitspreken voor de langere termijn, maar niet voor 2024 is een teken aan de wand dat er komende maanden veel spanning op de business staat.

Een andere factor om niet te vergeten is de concurrentie (voornamelijk uit de Verenigde Staten) die staat te trappelen om marktaandeel af te snoepen in de strategische sector die gekenmerkt wordt door hoge marges.

Beleggerskansen en -risico’s

In het algemeen zijn politici met name geïnteresseerd in de stem van de kiezers, niet direct in een bedrijf uit Almere. In de Europese autosector werken meer dan 1 miljoen mensen, waarvan de werkgelegenheid voor een deel bedreigd wordt.

Een ander geopolitiek risico is de aanlevering van grondstoffen zoals molybdenum en germanium, die voor de groei van ASMI heel belangrijk zijn. De prijs van molybdenum bijvoorbeeld verdrievoudigde in drie jaar tijd en piekte in februari nog veel hoger door aanhoudende tekorten. Bedenk dat China de grootste toeleverancier van veel grondstoffen is.

In het wereldwijde politieke onderhandelingsspel heeft de VS een veel sterkere positie dan de Europese Unie. Het zou niet de eerste keer zijn in de geschiedenis dat de Amerikanen hun marktpositie weten te verstevigen ten koste van bondgenoten, al is de gedachte dat het hier ook het geval zal zijn pure speculatie.

Al met al is een investering in ASMI alleen weggelegd voor beleggers met een sterke maag. De kans op een hogere groei dan het management gisteren heeft gepresenteerd is duidelijk aanwezig, de verscheidene risico’s zijn dat ook.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18984 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht