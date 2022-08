Groei wordt steeds belangrijker

De toon op de markten is in de loop van de zomer geëvolueerd: beleggers leggen nu meer nadruk op de uitdagingen voor de economische groei.

De dovish toon van de Fed tijdens de laatste FOMC-vergadering heeft de obligatiekoersen verder omhoog geduwd, waarbij de rente op 10-jaars schatkistpapier in juli met 47 basispunten is gedaald ten opzichte van de piek. Tegen deze achtergrond geeft Steve Ellis, Global CIO Fixed Income bij Fidelity International, zijn vooruitzichten voor de obligatiemarkten. Hij legt uit waarom Fidelity vasthoudt aan haar voorkeur voor duration en een defensieve houding aanneemt ten aanzien van investment grade obligaties.

“De obligatiemarkten verwachten nu minder verkrapping en de eindrente is de afgelopen maanden gedaald van 4% naar 3,25 tot 3,5%. Ze verwachten dat de rentevoeten in de tweede helft van volgend jaar opnieuw gaan dalen.”

“Daardoor is al een deel van de waarde in duration die wij onlangs hebben benadrukt, gerealiseerd, maar er kan nog meer beschikbaar zijn. De inflatie blijft hoog, dus wij sluiten een verdere verkrapping niet uit. De markten gaan evenwel uit van nog eens een verkrapping met 100 basispunten dit jaar en dat is naar onze mening teveel.”

“De economische cijfers blijven verslechteren en de tegenwind voor de groei neemt toe. De kans is reëel dat de Amerikaanse economie dit jaar in een officiële recessie belandt. In Europa zijn die risico’s nog groter, gezien de consument het steeds lastiger krijgt.”

“De kredietspreads kunnen verder oplopen naarmate de verwachtingen voor wanbetalingen in een recessieomgeving toenemen. Volgens onze berekeningen schatten de Amerikaanse high yield spreads het recessierisico nog steeds te laag in, hoewel de spreads de afgelopen twee maanden zijn opgelopen. Er is meer ruimte voor aanpassingen, en gezien de aanhoudende risico’s voor de groei handhaven wij onze voorkeur voor duration in Amerikaanse en Europese staatsobligaties en kiezen we voor een defensieve houding in investment grade.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

