Groeikansen nutsbedrijven

Megatrends zoals de opkomst van kunstmatige intelligentie en haar groeiende honger naar elektriciteit geven een boost aan het winstpotentieel van nutsbedrijven, stelt Capital Group. De Amerikaanse vermogensbeheerder ziet drie redenen waarom nutsbedrijven de volgende groeisector kunnen worden.

Het huidige elektriciteitsnet van in de VS dateert uit de jaren 1950 en 1960, waardoor het hoog tijd is om het te vernieuwen. De VS produceert elektriciteit nog voornamelijk uit aardgas en steenkool, bronnen die komende 20 tot 30 jaar vervangen moeten worden.

Dit betekent dat er grote investeringen nodig zijn, zelfs zonder de stijgende vraag naar elektriciteit. Die neemt de komende tien jaar toe met jaarlijks 3,5%, een versnelling ten opzichte van de huidige groei van 1%. De investeringsnoodzaak zorgt voor potentiële winstgroei, omdat toezichthouders bedrijven zullen toestaan om hun tarieven te verhogen.

Nutsbedrijven kracht achter AI-revolutie

Het is geen geheim dat kunstmatige intelligentie veel elektriciteit verbruikt. Voorsorterend hierop nemen sommige tech-bedrijven hun energievoorziening meer in eigen hand. Ook zijn bijvoorbeeld de aandelen gestegen van bedrijven die zich bezighouden met kernenergie. Toezichthouders zullen bedrijven blijven stimuleren om capaciteit te ontwikkelen. Toch blijft leveringszekerheid een zorg, omdat kritieke infrastructuur vaker onder piekbelasting zal staan.

Bovendien is het bouwen van nieuwe capaciteit niet zonder risico. Dankzij de hevige concurrentie om elektriciteit, hebben nutsbedrijven onderhandelingsmacht gekregen als het gaat om het bouwen van nieuwe datacenters. Ze kunnen vooruitbetalingen eisen of vergoedingen als de bouw van een datacenter niet volgens plan verloopt. Ook willen ze voorkomen dat een datacenter ineens meer elektriciteit nodig heeft dan afgesproken.

Reshoring stuwt vraag naar elektriciteit

Omdat de pandemie en de huidige geopolitieke gebeurtenissen grote verstoringen hebben veroorzaakt in toeleveringsketens, omarmen bedrijven reshoring en brengen productie terug naar de VS. Volgens Capital Group is het een aanhoudende trend. Het schept hoogwaardige productiebanen die een positief effect hebben op de lokale economie.

Zo maken industrieën die veel energie nodig hebben, zoals halfgeleiders, geneesmiddelen en auto’s, deel uit van de reshoring-golf. Bedrijven zijn strategischer geworden en houden zelfs rekening met mogelijke fabriekssluitingen, arbeidstekorten en andere risicofactoren. Op die manier kunnen ze meerdere toeleveringsketens creëren en ze hebben de wens om productie in landen met importtarieven te vermijden.

Kortom, de opwaartse trend in de vraag naar elektriciteit biedt het komende decennium kansen voor nutsbedrijven. Nutsbedrijven zijn meestal een betrouwbare investering voor beleggers, met een stabiel dividendrendement van 3% tot 5%. In vergelijking met de S&P 500 Index zijn nutsbedrijven goed gepositioneerd, waardoor beleggers zich vaak wenden tot nutsbedrijven wanneer de economie verzwakt.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

