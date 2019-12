Groeiversnelling opkomende markten

Na een wisselvallig 2019, verwacht Pictet Asset Management dat de economische groei van de opkomende makten als geheel in 2020 zal versnellen.

Turkije en Argentinië zullen naar verwachting de grootste verbetering laten zien, licht econoom Anjeza Kadilli van het Zwitserse fondshuis toe in haar outlook. Beide economieën veren terug na een moeizaam jaar, Argentinië zal in 2020 als enig land in haar aandachtsgebied waarschijnlijk niet groeien.

De sterkste groeilanden in de raming zijn India (bbp-groei: 7,0%), Filippijnen (6,1%) en China (5,9%). Opkomend Azië groeit als regio het sterkst (groei: 5,5%), beter dan EMEA (2,8%) en Latijns-Amerika (2,1%).

Kadilli wijst erop dat de leading indicator voor de economische activiteit meebeweegt met het saldo van renteverlagingen en -verhogingen van 30 centrale banken van opkomende landen. Aangezien ruim 40% meer centrale banken hebben verlaagd in plaats van verhoogd, zal ook de indicator volgens haar weer gaan stijgen.

Verder staan de inkoopmanagersindices er beter voor dan in ontwikkelde markten en ziet de Pictet-econoom vooral de outlook voor de techsector, in het bijzonder de halfgeleiderindustrie, verbeteren.

