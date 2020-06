Groot Beleggersonderzoek: Wat willen particuliere beleggers

Wat willen wij, beleggers. Het antwoord ligt voor de hand: koerswinst, veel koerswinst en zo weinig mogelijk risico. Maar hoe bereik je dat? Ook dat antwoord ligt voor de hand: laag kopen en hoog verkopen, maar dat is helaas niet mogelijk als spanningen als een handelsoorlog en een coronacrisis het sentiment domineren.

Weten en meten, is het devies voor beleggers. Kennis opdoen wat anderen denken en doen, omdat deze bepalend zijn voor de geldstroom, en met de uitkomsten van het Groot Beleggersonderzoek dat jaarlijks gehouden op initiatief van Cash magazine en Cashcow.nl. Het geeft een beeld wat beleggers denken wat de beste markten en meest aantrekkelijk assets zijn. Tijdens het digitale event BeleggersFair Kennis Update worden diverse Cashcow Awards uitgereikt. Deze zijn gebaseerd op wat de deelnemers hebben aangegeven wat de besten zijn op onder meer het gebied van vermogensbeheer, innovatie en ETF’s.

Het Groot Beleggersonderzoek geeft net als andere onderzoeken aan dat Nederlandse beleggers graag kiezen voor hun thuismarkt. Van de ondervraagde zegt 84% te beleggen in Nederlandse aandelen, 60% in West-Europese en 57% in Noord-Amerikaanse. Het zal nog geruime tijd zo blijven dat de Amerikaanse markten de toon zettenen en dat andere beurzen volgen. De VS is flexibeler dan andere economieën, ze kan innovatief zijn en zitten bovenop de pot van de sleutelvaluta. De sleutelvaluta is bepalend voor de dominantie van de kapitaalmarkt van een land. Slechts 9% kiest voor beleggen in Japan. Onlogisch is dat niet, omdat het patroon van de Nikkei en westerse markten in grote lijn met elkaar overeenkomen. De keuze ‘waar beleggen’ suggereert dat de helft van het beleggingskapitaal wordt geïnvesteerd in West-Europa, een kwart in de VS en een vijfde in Azië.

Waar beleggen in % Nederland 84 West-Europa 60 Oost-Europa 7 Noord-Amerika 57 Azië 20 China 18 Japan 9 Kan meer zijn dan 100%

Een grote groep beleggers kiest ervoor om zelf te beleggen. Aandelen (87%) zijn populair, gevolgd door beleggingsfondsen (54%) en ETF’s. Vrij vertaald betekent dit dat beleggers het afdekken van risico’s en de daarbij horende spreiding zoeken beleggingsfondsen en ETF’s. Extra rendement lijkt te worden gezocht door de aankoop van aandelen. Opties worden beperkt ingezet (31%), maar wel beduidend meer dan CFD’s (2%). Degelijkheid voor de opbouw van een portefeuille wordt gezocht bij vastgoed (25%) en obligaties (24%).

Waarin wordt door u belegd in % aandelen 87 beleggingsfondsen 54 ETF’s 32 opties 31 vastgoed 25 obligaties 24 crowdfunding 10 commodities 9 crypto 8 grond 4 CFD’s 2 Kan meer zijn dan 100%

Beleggers hebben een evenwichtige kijk op de sectoren waarin zou moeten worden belegd. Finance (39%) staat bovenaan het lijstje. Opvallend is de magere keuze voor digitaal (20%), hoewel dat beeld wordt recht getrokken als van digitaal en telecom (14%) een groep wordt gemaakt. Met de komst van G5 wordt telecom een van de belangrijkste slagaders voor digitaal, omdat alles met elkaar verbonden zal zijn. Finance zal altijd belangrijk blijven, mede vanwege de hefboomwerking van de ingelegde gelden. Farmacie is na de coronacrisis een systeem-bedrijfstak geworden. Vaccins moeten worden ontwikkeld. Voorraden moet worden aangelegd. We kunnen niet meer afhankelijk zijn van derden en amechtig wachten op levering van medicijnen en apparatuur. Energie blijft natuurlijk belangrijk, want zonder kunnen we niet werken, communiceren, produceren, koken, bewegen enzovoort. Duurzaam scoort een bescheiden 22%. Waarschijnlijk zal duurzaam over enkele jaren niet meer als sector worden gezien, maar verankert in regelgeving als een voorwaarde om te mogen produceren.

In welke sectoren beleggen in % finance 39 farmacie 34 industrie 33 energie 33 vastgoed 32 grondstoffen 32 duurzaam 22 digitaal 20 telecom 14 infrastructuur 12 Kan meer zijn dan 100%

Het is altijd leuk om te kijken of u een grote of kleine belegger bent. Voor ons maakt het niet uit, wij doen niet aan discriminatie. Met evenveel plezier informeren we beleggers met een beleggingsportefeuille van minder dan 25.000 euro (15%) dan die met 250.000 (38%), 500.000 (23%) of 1.000.000 euro (10%).

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de Cashcow Tabloid. Lees hem hier helemaal.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

