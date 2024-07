Grote belangstelling voor Amerikaanse investeringen

Ondanks het warme weer was er voor het evenement “Kansrijk investeren in de Amerikaanse woningmarkt” van Euram Investment Group grote interesse.

Op woensdag 26 juni jl. werden de vele aanwezigen op Universiteit Nyenrode door verschillende sprekers meegenomen in de dynamiek van de Verenigde Staten.

“Gedurende de middag kwamen drie sprekers aan het woord. Charles Groenhuijsen, jarenlang NOS-correspondent in de VS was de eerste spreker,’ vertelt Franklin Douwes, CEO van Euram Investment Group. “Charles vertelde waarom volgens hem de VS nog steeds het land van de onbegrensde mogelijkheden is. Wat voor onze gasten vooral interessant was, was de veranderingen in de Amerikaanse woningmarkt en de investeringskansen die dat de komende jaren biedt.

Stijgende woonlasten, demografische veranderingen, schaarste en achterblijvende productie zijn belangrijke factoren waardoor de huurwoningmarkt in de komende jaren ongekende groei zal doormaken. En laat deze huurmarkt nu net de markt zijn waar wij voor onze beleggers op inzetten.

Charles ging ook nog in op de politieke situatie in de VS en wat de verkiezingen voor ons als beleggers kunnen betekenen,” vervolgt Franklin. “Vervolgens was het woord aan vastgoedontwikkelaar Mike Spiker. Mike heeft ruim 40 jaar ervaring in alle facetten van het vastgoed en is als directeur van Engel Realty Company, een autoriteit binnen deze sector. Mike gaf zijn visie op de ontwikkelingen in de markt en waar in de komende jaren de kansen liggen. Want in de VS is naast ontwikkeling van huurwoningen ook het zogenaamde Value Add segment zeer lucratief en biedt het hoge en voorspelbare cashflows.

Nieuw investeringsproject

Franklin Douwes sloot de middag af met de presentatie van hun nieuwe huurwoningproject. “De voorgaande sprekers schetsten al een goed beeld van de VS en de Amerikaanse woningmarkt. De kansen die deze markt nu biedt, heeft ertoe geleid dat Euram weer een nieuw project heeft opgestart.” Franklin benadrukte aan de hand van beelden en grafieken nogmaals welke mogelijkheden er in de Verenigde Staten liggen voor beleggers en liet zien hoe het woningproject Victoria Development MN eruit gaat zien en waarom hij denkt dat dit een succesvol project zal worden.

Franklin: “Investeren in Nederlands vastgoed is door o.a. de veranderde belastingwetgeving steeds minder lucratief voor beleggers. Beleggen op de Amerikaanse huurwoningmarkt biedt zeker nu ruime mogelijkheden en uitstekende rendement vooruitzichten,” besluit Franklin. “Wij kijken terug op een zeer succesvol evenement.”

