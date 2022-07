Grote zorgen bij beroepsbevolking om inflatie

Bijna 90% (87%) van de Nederlanders maakt zich (grote) zorgen om de inflatie, iets minder mensen (79%) zegt zich zorgen te maken over een mogelijke recessie. Ruim een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een plan om de gevolgen van de momenteel snel stijgende inflatie op te vangen. Ook voor een recessie zijn voorbereidingen getroffen, ruim een vijfde heeft hier ideeën voor. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 1500 werkende Nederlanders in opdracht van beleggingsbank Saxo Bank Nederland.

De huidige economische onzekerheden beroeren de Nederlander flink. In reactie op de huidige inflatie ligt bij ruim een kwart (28%) een actieplan klaar, in de groep van 25 tot 34-jarigen ligt dat een stuk hoger op bijna 40%.

Wel of niet beleggen lijkt een indicator voor het wel of niet hebben van een inflatieplan. Bijna vier op de tien beleggers heeft nagedacht over een plan om de inflatie op te vangen. Bij Nederlanders die niet beleggen daalt dat percentage onder het gemiddelde naar 23%. Ook geldt hoe hoger het eigen vermogen, hoe groter de kans dat er een plan is. Bij vermogens van boven de 100.000 euro zegt 37% een idee te hebben hoe het effect van inflatie ingedamd kan worden, tegenover minder dan 30% bij mensen met een vermogen minder dan 10.000 euro.

Een plan komt vooral neer op strenger opletten op het uitgavenpatroon. De helft (49%) zegt minder of anders (47%) te gaan besteden, bijvoorbeeld door meer op aanbiedingen en uitverkoop te letten. Maar ook vermogensopbouw behoort tot de strategie. Twee op de vijf Nederlanders wil meer sparen of op een andere manier sparen (22%). Een op de vijf Nederlanders zegt actiever te gaan beleggen om waardeverlies tegen te gaan. Bezittingen verkopen is ook een gerede optie voor 14% van de Nederlanders.

Benodigd pensioenbedrag onbekend

Ondanks de plannen om de effecten van inflatie en een recessie in te dammen, blijft de lange termijn voor veel Nederlanders onderbelicht. Slechts 6% van de ondervraagden weet welk bedrag exact nodig is om na hun pensioen niet in te hoeven leveren op kwaliteit van leven. Bijna twee op de vijf Nederlanders (37%) heeft geen flauw idee hoeveel geld daarvoor nodig is. Gevraagd naar doelstellingen zegt 63% zonder geldzorgen te willen leven, een kleiner aantal (56%) onderstreept het belang van ‘een buffer zonder doel’. “Het is logisch dat de huidige economische onzekerheid mensen bezighoudt, maar dat bijna zoveel Nederlanders geen helder zicht hebben op hun vermogen op hun oude dag is zorgwekkend”, concludeert Peter Siks, beursexpert bij Saxo Bank Nederland.

Problemen op de korte termijn moeten niet afleiden van lange termijn-doelstellingen zoals de oudedagsvoorziening, aldus Siks. “Wie dit goed weet, heeft een beter vertrekpunt voor eventuele vervolgstappen die vandaag gezet kunnen worden om extra vermogen op te bouwen voor de toekomst.”

Vermogensopbouw

Financiële doelstellingen hebben bijna alle Nederlanders, slechts 4% zegt ze niet te hebben. Ruim negen op de tien Nederlanders bouwt vermogen op, onder andere door te sparen (73%), investeren in de eigen woning (31%) of te beleggen (28%). In de groep mensen die geen vermogen opbouwt maar wel financiële doelstellingen heeft zijn daar zorgen over (77%). Zij weten vaak niet waar te beginnen (20%), of ‘denken niet aan later (11%), maar overwegend komt het doordat zij momenteel geen geld hebben om opzij te leggen (60%).

Naast zorgeloos leven variëren doelstellingen van een grote uitgave zoals een huis of een lange reis tot ‘in staat zijn anderen te helpen’ en het opbouwen van een waardevolle nalatenschap. Opvallend is dat ruim een vijfde als financieel doel heeft meer rendement te behalen dan met een spaarrekening. Dat ligt iets hoger in de groep 25 tot 34-jarigen, waar bijna 30% dat wenst te doen. Van deze groep heeft ook maar 1% geen financiële ambities. Er wordt echter anders gedacht over wat er gekocht moet worden. Bijna de helft van de 25 tot 34-jarigen spaart voor luxe uitgaven, terwijl dat een op drie is bij de rest.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht