Grote zorgen ExxonMobil (koop RD Shell)

Nog voordat jaarlijkse algemene vergadering van Exxon op 27 mei 2020 begint heeft Legal & General Investment Management (LGIM) de ongebruikelijk stap gezet om van tevoren zijn voornemen bekend te maken om tegen de herverkiezing van de Exxon-bestuursvoorzitter te stemmen.

“We maken ons grote zorgen over ExxonMobil’s (Exxon) benadering van klimaatverandering, politieke lobby en onafhankelijkheid van de raad”, aldus Meryam Omi, hoofd duurzaamheid.

In de ranglijst van LGIM, die de urgentie van het aanpakken van klimaatverandering onderkent, werd Exxon opgemerkt vanwege zijn aanhoudende weigering om zijn volledige CO2-voetafdruk bekend te maken en bedrijfsbrede emissiedoelstellingen vast te stellen. Te meer nu een groeiend aantal bedrijven in dezelfde sector – zoals BP, Shell en Repsol – en landen, waaronder het VK en in de EU – stellen als prioriteit prioriteit rond ‘netto nul’-emissies.

ExxonMobil vs RD Shell

Beleggers zullen de tegen-stem van LGIM voor kennisgeving aannemen. Een stijgende olieprijs en daaruit voortvloeide hogere koers voor ExxonMobil zal ze meer tot de verbeelding spreken. Bij een koers van 41,93 dollar wordt 16,6 keer de winst (TTM) betaald, 1 x de boekwaarde en 0,7 x de omzet. Voor RD Shell zijn deze 3 ratio’s achtereenvolgens 13,8, 0,7 en 0,4, waarmee het aandeel bij een koers van 14,47 euro fundamenteel aantrekkelijker is. Beide aandelen staan onderin de bandbreedte.

