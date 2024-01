H Siri, waar liggen de kansen voor Apple in 2024?

Technologiereus Apple eindigde in 2023 opnieuw als grootste bedrijf ter wereld, voor de elfde keer in de afgelopen twaalf jaar. Of het bedrijf uit Cupertino, Californië, eind 2024 weer die prestigieuze plek inneemt valt te bezien. Een jaar geleden leek Apple overvallen door de plotselinge introductie van ChatGPT. In 2024 moet blijken of Apple wel mee kan komen in de vaart der AI-volkeren. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Ontwikkelaars en gebruikers kijken uit naar de AI-functionaliteiten op de nieuwe iPhone16 die naar verwachting het licht ziet tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) in juni dit jaar. Wat biedt de verbeterde versie van spraakherkenner Siri en kan het optreden als volwaardige AI-assistent?

Het is niet alleen de vraag hoe intelligent Siri wordt, maar ook waar deze intelligentie zal huizen. De software-afdeling heeft nog niet besloten welke berekeningen gaan plaatsvinden in de cloud en welke op de smartphone zelf. Hier komen cloud computing en zogenaamde edge computing bij elkaar en kan een nieuwe trend worden gezet. De voordelen van edge computing zijn minder dataverkeer van en naar de cloud, een betere prestatie, een betere beveiliging en lagere kosten. Naast de iPhone moeten namelijk ook de iPad, Macbook, Apple Watch en Apple TV van AI-toepassingen worden voorzien.

Concurrentie van Huawei en Xiaomi

Edge computing kan heel goed het nieuwe strijdtoneel worden in de komende jaren. In dat licht bezien is de lancering van elektrische auto’s door smartphonemakers Xiaomi en Huawei, de huidige nummer 4 en 5 in China, veelbetekenend. Ze werken daarvoor samen met bestaande autofabrikanten. Het prikkelt de fantasie over de Apple iCar, waarvoor CEO Tim Cook nog steeds op zoek is naar een geschikte partner.

Huawei, dat sinds 2019 op de zwarte lijst van de Verenigde Staten staat, tracht ondertussen in China de geesten rijp te maken voor een ‘nationale overstap’ naar de besturingssoftware Harmony OS, die rechtstreeks concurreert met iOs van Apple en het dominante Android van marktleider Google. Als dat zijn beslag krijgt, al dan niet gedreven door de geopolitieke handelsstrijd, komt de omzet van Apple in China serieus onder druk te staan.

Hoe sterk is de M3 chip?

Uiteindelijk beslist de consument, ook in China, op basis van kwaliteit en prestatie. De serie M3-chips die Apple eind oktober aankondigde vormen daarbij een belangrijke troef. M3 beschikt over de meest geavanceerde chips (van 3 nanometer) die noodzakelijk worden geacht om de nieuwste AI-applicaties goed te huisvesten en uitvoeren.

Nadat Microsoft, Alphabet en Amazon in 2023 al van zich hebben laten horen op AI-gebied is het in 2024 de beurt aan Apple. De verwachtingen zijn torenhoog en de inzet (miljarden aan omzet) is groot. Het belooft een spannend jaar te worden voor Apple.

