Kweekvlees en cell-based meat hebben de toekomst. Hoe kun je als ondernemer profiteren van deze verschuiving? Dat wordt duidelijk tijdens deze podcast van ABN Amro.

In de podcastserie ‘Bestemming 2032: Pioniers van de nieuwe wereld’ gaat ABN Amro op zoek naar experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Hoe zorg je als ondernemer dat je voorop blijft lopen in de maatschappij van morgen? Tijdens de podcast wordt duidelijk hoe de volgende generatie leidende bedrijven eruit zien.

Hamburger van de toekomst

De ‘Hamburger van de toekomst’ is de eerste aflevering van de serie. De hamburger is hét symbool van onze voedselcultuur. Beter gezegd: van onze vorige voedselcultuur. In 2032 is het voedingsaanbod drastisch veranderd. De vraag naar vlees is gedaald. Kweekvlees en broodjes pulled sprinkhaan vullen de schappen. Die gooien we dan, samen met de zeewierburgers in ons boodschappenmandje, zeggen de experts. Hoe kun je als ondernemer profiteren van deze verschuiving? Reis mee naar een etentje in 2032, wat ligt er dan op ons bord?

In deze aflevering zet Daan Luining (Meatable) uiteen waarom kweekvlees de toekomst heeft en hoe cell-based meat een plek in onze steden verovert. Consumptiepsycholoog Hans Dagevos, verbonden aan de Wageningen Universiteit, legt ons de alternatieve eiwitten voor en bespreekt of de consument die alternatieven net zo zal omarmen als de vertrouwde hamburger.

Rob Morren (ABN Amro) legt uit waarom deze eiwittransitie nodig is en schetst de complexiteit van een veranderende mondiale voedselketen. Joost Wouterse van The Seaweed Company vertelt waarom zeewier vol gaat profiteren van deze voedseltransitie. En Edward de Jager van Unknown Group laat zien hoe ook investeerders mee veranderen in de toekomst. De Jager gelooft in de opmars van producten van insecten en investeert daarom zelf in De Krekerij.

