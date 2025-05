Handelsbesprekingen geven aandelen een zetje

Aandelenmarkten zullen zich positief ontwikkelen door de uitkomsten van het handelsoverleg tussen China en de VS.

Amerikaanse futures stegen maandag toen de VS “substantiële vooruitgang” noemden in de handelsbesprekingen met China na twee dagen van besprekingen in Zwitserland in het weekend, en verdere details worden later vandaag verwacht. Amerikaanse functionarissen benadrukten een deal die gericht is op het verminderen van het handelstekort, terwijl Chinese leiders de uitkomst beschreven als het bereiken van een ‘belangrijke consensus’. Aziatische aandelen en Europese futures stegen ook. S&P +1,1%, Nasdaq +1,9%. Hong Kong +0,9% en Shanghai +0,4%. Brent +0,5%, goud -1,4% op 3.278, koper +0,8% en bitcoin -0,2% op 103.862 dollar.

Het is vreemd Dat de Amerikaanse aandelenmarkten zo positief reageren op de onderhandelingen tussen China en de VS, omdat een overeenkomst volgens de theorie van president Trump in het nadeel zou moeten uitpakken voor de Amerikaanse economie en dus het Amerikaanse bedrijfsleven. De handelsbarrières waren immers opgeworpen om van de VS een sterkere economie te maken.

AEX heeft voldoende ruimte voor een stijging

Geschreven door: Eddy Schekman

