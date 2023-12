Haussiers waren te optimistisch

De AEX heeft moeite de opgaande beweging vast te houden.

Ook andere markten blazen enige stoom af. Bitcoin is 1,2% lager op 41.535 dollar door lichte winstnemingen. Amerikaanse futures staan tot 0,6% in de min. Europa verlies in de premarket tot 0,2% en FTSE 100 staat op -0,6%.

De verliezen in Azië zijn flink hoger. Nikkei -1,5%, Shanghai -1,7%n en Hong Kong -2,1%. Daarmee lijkt Azië extra gevoelig te zijn voor het uitblijven van renteverlagingen in de VS, terwijl sommige brokers het uitschreeuwen dat de Fed volgend jaar de rente 5 keer zou moeten verlagen.

Brent +0,3% op 788,24 dollar. Euro/dollar 1,0811.

Trend bovengrens AEX zwakt af.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

