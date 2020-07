Health Care ETF biedt gezonde potentie

De SPDR MSCI World Health Care ETF biedt een gezonde potentie voor haussiers.

De ETF 40,14 euro. De bovengrens van de bandbreedte ligt boven de 43 euro. Deze zou wel eens geleidelijk kunnen stijgen door de verbeterende trend.

Een van de drie

Gezondheidszorg is een van de drie sectoren met een positief jaarrendement tot nu toe. Maar wat zijn de vooruitzichten op de lange termijn voor deze sector, als eenmaal de pandemie achter de rug is? Diverse specialisten van Schroders laten er hun licht over schijnen. Bedrijven in deze sector profiteren sterk van de toegenomen vraag naar apparatuur, medicijnen en ontwikkeling door Covid-19. Maar als er een vaccin wordt gevonden, wat gebeurt er dan? Komt dan de huidige groei abrupt tot een stilstand? De aandachtsgebieden zouden kunnen veranderen, maar er zijn redenen om aan te nemen dat de sector – zelfs vóór Covid-19 – op het punt stond van een periode van stijgende vraag, innovatie en potentieel hogere groei.

Een jaar geleden noemde Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, de demografische veranderingen en de noodzaak tot hogere uitgaven in de gezondheidszorg een ‘inescapable truth’ voor beleggers. De Covid-19 pandemie heeft deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Overheden zullen hun gezondheidssysteem naar een hoger niveau willen tillen. Net als na de financiële crisis de banken extra buffers moesten aanleggen, zal de Covid-19 crisis leiden tot een robuustere gezondheidssector. De vraag in de sector zal naar verwachting sterk blijven.

Drijfveren voor groei

In het post Covid-19 tijdperk blijft gezondheidszorg een kernthema voor beleggers. John Bowler, Global equities fund manager, wijst daarvoor op drie factoren:

1. Demografische ontwikkelingen – de babyboomers zijn nu zeventigers, wat de vraag naar gezondheidszorg aanjaagt.

2. Behoefte aan efficiency – gezondheidszorg eist een steeds groter deel van het nationale budget op. Dat dwingt tot verandering en verbeteringen van de efficiency. In de VS wordt 30% tot 40% van het budget als verspilling gezien. Daar is veel terrein te winnen. Schroder Adveq’s Jeremy Knox ziet ook een ontwikkeling naar meer efficiency bij farmaceuten in de ontwikkeling van medicijnen.

3. Technologische vernieuwingen – de Covid-19 crisis laat zien hoe belangrijk telehealth bijvoorbeeld is. Technologie biedt meer dan een digitaal consult bij de huisarts. De inzet van kunstmatige intelligentie kan ook helpen bij de selectie van medicijnen. Volgens Tim Creed, Head of European Private Equity, liggen er kansen voor combi’s tussen innovatieve technologiebedrijven en grote farmaceuten.

