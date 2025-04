Heeft bitcoin z’n beste tijd gehad?

Bitcoin was lange tijd de heilige graal voor wie minder afhankelijk wilde zijn van de aandelenmarkten. Ook dachten sommigen met de cryptomunt een digitaal alternatief voor goud te hebben gevonden. Toch blijkt bitcoin allesbehalve immuun voor geopolitieke en macro-economische onzekerheid; de munt staat onder druk zodra er paniek uitbreekt onder beleggers. Net als de Nasdaq.

Maar langzaam maar zeker verandert de perceptie over de munt, blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS. Bovendien blijkt de correlatie tussen aandelen en de cryptomunt enkel in bepaalde marktfases uitzonderlijk hoog, op andere momenten is die wel degelijk lager.

Sinds het begin van 2023 presteerde bitcoin duidelijk beter dan goud en de Nasdaq Composite Index. Reden waarom de munt al snel werd omschreven als het ‘digitale goud’, een aantrekkelijke optie voor beleggers die bescherming zochten tegen schommelingen op de aandelenmarkt, vooral op Wall Street.

De lancering van bitcoin-ETF’s en Trumps belangstelling voor bitcoin-reserves duwden de prijs in de tweede helft van 2024 naar recordhoogtes, om in 2025 een flinke klap te krijgen door de onzekerheid over de beleidsplannen van de president.

De zwakte van bitcoin leek hand in hand te gaan met die van de Nasdaq – in februari en maart was de correlatie uitzonderlijk hoog. Over langere periodes gezien blijkt die correlatie echter minder groot. Sinds Trumps ‘Liberation Day’ op 2 april overtrof bitcoin de Nasdaq opnieuw. En hoewel goud alle records brak, waaruit blijkt dat de meeste beleggers het edelmetaal nog altijd als de klassieke veilige haven zien, herstelde bitcoin zich sneller dan de Nasdaq.



Ter vergelijking: bitcoin verloor tussen zijn hoogtepunt van 109.000 dollar op 20 januari en zijn dieptepunt op 7 april bijna 32%, terwijl de Nasdaq met 27% daalde. Desondanks heeft bitcoin zich sindsdien sterker hersteld dan de Nasdaq. Een mogelijke verklaring is de groeiende vraag naar alternatieven voor de Amerikaanse dollar als wereldreservevaluta. De Bloomberg Dollar Spot Index daalde in april flink, wat het idee versterkt dat bitcoin in de toekomst als hedge tegen een verzwakkende dollar kan fungeren.

Toch is het nog lang niet zeker dat bitcoin daadwerkelijk een alternatieve veilige haven wordt en of de digitale munt bij een volgende verkoopgolf niet weer even hard inklapt als de Nasdaq. Volgens de experts van DWS blijft bitcoin een volatiele investering, maar het is duidelijk dat de perceptie over de cryptomunt verschuift.

Eddy Schekman: Bitcoin heeft een stevige bodem gevormd rond 78.000 dollar. Hierdoor is ruimte tot een stijging tot 106.000-plus dollar als drempel voor 100K wordt overschreden. Vanmorgen 94.636 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

