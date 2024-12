Heijmans blijft aantrekkelijk

Het aandeel Heijmans sloot dinsdag op 31,25 euro, een winst van 1,5%.Het bouwbedrijf is, samen met branchegenoot BAM, één van de grote winnaars dit jaar. Het blijft, ook na de koerswinst, technisch gezien een aantrekkelijk aandeel.

Investtech geeft aan: “Heijmans zit in een stijgende trend die lijkt door te zetten. Bij een neerwaartse reactie is er steun bij de bodem van het trendkanaal. Het aandeel heeft steun bij ongeveer 27.00 euro. Volumetoppen en volumebodems komen goed overeen met toppen en bodems in de koers. Volume balance is ook positief, dit versterkt het trendbeeld. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn”

