Heijmans: buy or sell?

Heijmans heeft vertrouwen in de rest van dit jaar, vooral door de stijging van de huizenverkoop aan particulieren. Het verkoopvolume was met 952 woningen over de eerste 3 maanden beduidend hoger dan de 472 in dezelfde periode vorig jaar.

Voor het lopende jaar rekent Heijmans nog altijd op een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 6,5% en zei nog altijd zicht te hebben op een omzet van 2,5 miljard euro.

Het aandeel noteert bij een koers van 16,34 euro slechts 6,9 keer de winst. Het aandeel is op zoek naar een bodem. Fundamenteel is het een buy maar technisch is het een sell.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

