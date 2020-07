Heiligenberg Index wijst op hogere kans op bubbel

De Heiligenberg Index – een reeks indicatoren die een voorspellende waarde heeft bij het spotten van opkomende ‘bubbles’- staat sinds kort significant hoger.

Een mogelijke oorzaak ligt in het feit dat jongere beleggers tijdens de coronacrisis aan het beleggen zijn geslagen. Dat constateert hoofd assetallocatie Emiel van den Heiligenberg van de Britse pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM).

Van den Heiligenberg ziet dat de bubble-index recent een stijging doormaakte, zij het nog niet alarmerend. “Dit zegt niet veel over de richting die de markt op korte termijn kan inslaan; maar vormt wel een indicatie dat een bubbel zich in een vroeg stadium kan bevinden”, aldus Van den Heiligenberg.

Het hoofd assetallocatie schrijft de ontwikkelingen toe aan onder andere de toestroom van jonge beleggers in met name het VK en de VS die tijdens de corona-lockdowns massaal een beleggingsrekening geopend hebben bij broker Robinhood. “De theorie is dat mensen zich vervelen en, waar ze vroeger op live-sport gokten of naar een casino gingen, nu bereid zijn om te wedden op alles wat beweegt – hetgeen aandelen deden. Robinhood biedt bovendien een aantal gaming-kenmerken om mensen aangetrokken te houden tot het ‘spel van de Aandelenhandel.”

De sector waar de bubbelvorming volgens Van den Heiligenberg het meest voorkomt, is bij tech-aandelen. “Deze jonge nieuwe investeerders gelden als digital natives. Ze kopen wat ze kennen en wat ze gebruiken om hun leven te leiden: namelijk technologie, en dus beleggen ze met name in digitale en internetgerelateerde aandelen.”

Bovenstaande impliceert geenszins dat bubbels per definitie negatief zijn voor beleggers. Volgens Van den Heiligenberg is het zaak om gedisciplineerd te zijn. “Je moet kunnen beslissen wanneer genoeg genoeg is en wanneer het risico dat de bubbel leegloopt te groot wordt.”

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

