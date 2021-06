Heineken bruist onvoldoende voor een hype

Ongetwijfeld zal Heineken een afzetimpuls krijgen door het EK, de terrassen die opengaan, het einde van de lockdown en het vertrouwen in de economie.

Heineken noteert 98,22 euro. Het aandeel is niet goedkoop met een forward koers/winst van 31,2 en een yield van 0,7%. Heineken laat geen spannende groeicijfers zijn. De omzet over de afgelopen 3 jaar was zelfs min 3,0%. Over de afgelopen 12 maanden was het zelfs bijna 18% lager. Om dat goed te maken moet Nederland ver in het EK komen en moet de zon overuren maken.

Heineken is wel een mooi kwalitatief goed bedrijf. Het zal niet misstaan in een portefeuille. Alleen moeten beleggers zich niet ‘gek’ laten maken door analisten die het aandeel hypen als Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital (bron).

Charttechnisch heeft het aandeel Heineken het moeilijk om de grens van 100 euro te doorbreken. Begin 2020 is een poging daartoe afgeslagen. Net als de fundamentele ratio’s staat de RSI hoog. Wachten op een correctie om puts te gaan schrijven.

