Heineken glijdt steeds verder af

2024 was een moeilijk jaar voor de Europese drankensector. Dat gold ook voor Heineken. De resultaten bleven achter bij de verwachtingen. Het nieuwe jaar is het aandeel eveneens negatief begonnen met een verlies van 5,72% vanaf 2 januari. Investtech ziet het aandeel steeds verder afglijden.

Investtech: “Heineken eindigde vrijdag op 64.98 euro na een daling van 3.4%. We moeten terug naar 29. juli 2024 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 10.1%. Het aandeel is daarmee 22.7% omlaag sinds het verkoopsignaal van een rechthoek patroon zes maanden dagen geleden.”

Grote daling Heineken na verkoopsignaal



