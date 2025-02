Heineken trendmatig negatief

Het aandeel Heineken is YTD al met 15% gestegen. Met name afgelopen woensdag was een goede dag, dankzij gunstige kwartaal- en jaarcijfers. Toch vindt Investtech het aandeel trendmatig negatief.

Investtech: “Heineken steeg woensdag zeer sterk. Het aandeel ging met 14.1% omhoog en eindigde op 77.54 euro. Het aandeel is nooit meer op één dag gestegen sinds we de metingen startten op 3. januari 1994. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 279 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

