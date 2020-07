Heineken verschaalt niet

Heineken daalde gisteren met 2% naar 84,92 euro. Het is echter niet iets waar beleggers zich al te druk om moeten maken.

De koersdaling heeft alles te maken met de coronacrisis. De omzet daalde hierdoor met 16% en de afzet met bijna 12%. Volgens een voorlopige schatting van de onderneming daalde de nettowinst met 75%.

Beleggers kunnen weinig anders doen dan de schouders ophalen. De effecten zijn slechts tijdelijk. Het is wel goed dat de onderneming maatregelen neemt. In het marketingbudget wordt gesneden. Van reorganisaties is vooralsnog geen sprake.

Charttechnisch is het koersverloop volgens het boekje. De correctie van 2% maakt onderdeel uit van de aanloop voor een opgaande beweging naar minimaal 97 euro.

